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воскресенье, 09 мая 2021 07:00

Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех

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Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
Это время особых предложений. Одних будут звать на заработки, других переманивать в новый коллектив. Не бойтесь перемен. Фото: pixabay.com

Наступает период финансовых испытаний. Чтобы удержаться на плаву, придется отказаться от крупных покупок. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Многие передумают идти в магазин, будут носить обувь и одежду, которые приобрел в прошлом году, - говорит астрологиня. - Это время особых предложений. Одних будут звать на заработки, других переманивать в новый коллектив. Не бойтесь перемен. Денег начнете зарабатывать больше и среди новых коллег почувствуете себя уютно. Невиданный успех ждет Овнов, Скорпионов и Рыб. Положительные изменения придут в жизнь Весов, Стрельцов и Водолеев".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Чем раньше будете просыпаться, тем лучше будут идти дела. Не хотите нажить себе врага - не одалживайте денег. Даже если просит близкий друг или родственник.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Деньги будут идти в ваши руки. Не спешите вкладывать их в новый бизнес. Потери неизбежны. Избегайте провокаций.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Выгодных финансовых предложений будет мало, но вы сумеете разглядеть самые привлекательные. Соседу понадобится помощь в саду. Покосите газон, приведите в порядок клумбу.

Рак (22 июня - 22 июля)

Вокруг вас много сильных и инициативных единомышленников. Наладьте сотрудничество. С этими людьми ваши дела пойдут в гору. Покупку квартиры перенесите на лето, когда будет больше выгодных предложений.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Подумайте, где можно заработать дополнительно. Не спешите удовлетворять собственные прихоти. Скоро об этих покупки пожалеете.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Изменения в руководстве заставят искать новую работу. Не огорчайтесь. Это поможет решиться на то, чего хотели годами. Откроете в себе новые таланты и сумеете хорошо заработать.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Дела будут идти лучше, но заработки не оправдают ожиданий. Должники будут просить об отсрочке выплат. Не стоит покупать холодильников и посудомоечных машин.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вас заставят доработать дела, тянущиеся от начала весны. Усомнитесь в своих умениях. Не спешите сдавать позиции. На вас равняются остальные коллеги.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Денег больше. Выиграет тот, кто сэкономит. Утепляйте дом, застеклите балкон. Обидят люди, которым доверяли и которых любили. Не делайте далеко идущих выводов.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Будете приятно удивлены, когда сумеете сделать то, чего не удавалось ранее. Ваши советы и опыт пригодятся детям. Деньги поступят вовремя. Можно покупать авто или детали к нему.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Пожалуют гости, общение с которыми давно избегаете. Это оторвет от работы и заставит изменить планы. По возможности, проведите эту неделю в отпуске.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Неделя будет богатой на новости о дальних родственниках. Чтобы помочь им, придется отложить часть своих дел.

Астрологиня дала неожиданный прогноз на выходные. Узнайте первыми, для кого они станут особенными.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
09
мая

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