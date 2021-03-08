Гороскоп на 9 марта: каким знакам повезет больше

Избавьтесь от вредных привычек и отягчающих знакомств. Фото: pixabay.com

9 марта не ищите встречи с предметом вашей любви. Особенно если человек старается избегать внешних контактов. Ничего хорошего из этого не выйдет. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Головная боль и растерянность будут сопровождать людей в течение дня, - говорит астрологиня. - Крайне неудачное для умственной деятельности время. По возможности отложите путешествия и служебные поездки. В пути вас будут ждать аварии и задержки. Цель поездки не будет достигнуто. Выходите из дома по делам заранее. Хорошее время для разрушения. Избавьтесь от вредных привычек и отягчающих знакомств. Больше будет везти Тельцам и Козерогам".

Овен

Не берите на себя ответственность за коллективные деньги. В случае нехватки определенной суммы вам придется расплачиваться из собственного кармана.

Телец

Пусть дела идут в обычном русле. Без прибыли вы не останетесь. Арендованное в этот день помещения не окупатиме своей стоимости.

Близнецы

Незавершенные когда-то дела придется приводить в порядок. Это приведет к лишним затратам. Поэтому приобретение новых вещей следует отложить.

Рак

Некоторое время до получения основного заработка придется подождать. Хозяйничайте экономно. Можете рассчитывать на поддержку близких людей.

Лев

В вашем распоряжении ограничена сумма денег. Но ее хватит до следующего поступления финансов. Не планируйте на это время проведения выставок и презентаций.

Дева

Покупать мебель или другие предметы интерьера не время. Их качество не удовлетворит ваши требования. Не стоит также выставлять на продажу свои вещи.

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Весы

Не давайте обещаний относительно спонсорской поддержки окружающих. Ваш бюджет не позволит планировать дополнительные расходы. Отложите приобретение компьютерной техники.

Скорпион

Удача не будет сопровождать вас в финансовых делах. Деньги будут даваться в результате кропотливого труда. Уменьшайте расходы.

Стрелец

Пригодятся когда-то сэкономленные деньги. Они помогут безболезненно пережить период малых доходов. Покупайте книги.

Козерог

Ожидается достаточно высокий уровень прибыли. Вкладывать деньги в переоснащение компьютеров не следует. Новые программы могут остановить работу машин.

Водолей

Кошелек заметно опустеет. Прибыли не оправдают ваших надежд. Не допускайте роста задолженности. Хорошо взвешивайте свои финансовые шаги.

Рыбы

Уровень доходов резко снижается. Отложите решение имущественных вопросов до конца недели. Проведите ревизию своей бухгалтерии.

Астрологиня рассказала, почему эта неделя такая особенная. Ее прогноз впечатляет.