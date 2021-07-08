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пятница, 09 июля 2021 07:01

Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час

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Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
Наиболее чувствительные натуры могут жаловаться на бессонницу. Чаще делайте перерывы на отдых. Фото: pixabay.com

9 июля - сутки накануне новолуния. Усталость и сонливость будут брать верх над людьми. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Резко снижается работоспособность, рассеиваться внимание, - рассказывает астролог. - Не планируйте плотного графика жизни. Желательно раньше закончить рабочий день. Будут беспокоить тревожные предчувствия. Наиболее чувствительные натуры могут жаловаться на бессонницу. Чаще делайте перерывы на отдых. Крупные покупки лучше планировать на воскресенье. Отправляться в путешествие также желательно на пару дней позже. Звездный час наступает в Львов и Стрельцов. Беритесь за дела, которые раньше казались неподъемными. Теперь вам многое будет по силам".

Овен

Храните чувство реальности. Не соглашайтесь на участие в сомнительных финансовых проектах.

Телец

Инфляционные процессы заметно повлияют на ваш кошелек. Увеличивайте интенсивность труда для сохранения достаточной прибыли.

Близнецы

Вам не будет везти в торговых операциях. Ожидаемые деньги будут поступать с задержками. Отложите на вечер поход по магазинам.

Рак

Хозяйничайте экономно. Улаживайте без задержек все недоразумения по финансовым вопросам. Не допускайте задолженности.

Лев

Звезды будут способствовать дальнейшему улучшению материального положения. Пополните свои сбережения. Не выставляйте на продажу свои вещи.

Дева

Отложите проведение операций с недвижимостью. Не подписывайте поручений на пользование вашим имуществом. Остерегайтесь мошенничества.

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Весы

Бизнес потребует дополнительных взносов. В результате уровень доходов снизится. Уменьшайте расходы на собственные нужды.

Скорпион

Не стоит обращаться к услугам сервисных служб. Качество работы не будет соответствовать выставленным счетам. Позаботьтесь об обновлении интерьера своего дома.

Стрелец

Вы сможете существенно улучшить свое материальное положение. Не пропустите такой возможности. В ваших руках будет немалая сумма. Сумейте ней распорядиться.

Козерог

Заработок не будет покрывать текущие расходы. Возникнет потребность в дополнительных источниках финансирования. Пригодится отложен денежный запас.

Водолей

Возрастает нагрузка на ваш кошелек. Непредвиденных расходов становится все больше. Заручитесь финансовой поддержкой друзей.

Рыбы

Не берите на себя дополнительных спонсорских обязанностей. Денег хватает только на обеспечение ежедневных потребностей.

Назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги.

Автор: Gazeta.ua
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