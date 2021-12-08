Гороскоп на 9 декабря: три знака зодиака, которые обретут истинное счастье

Избегайте толпы. Без нужды не идите в магазин и не пользуйтесь общественным транспортом. Фото: pixabay.com

9 декабря – достаточно сложный день. Увеличится количество краж. Не позволяйте себя обмануть. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Снижается работоспособность, поэтому мало что удается сделать вовремя, – говорит астролог. – Организм реагирует на изменение погодных условий. Будут прыгать показатели артериального давления, беспокоить хронические заболевания. Активнее будут распространяться инфекции. Избегайте толпы. Без нужды не идите в магазин и не пользуйтесь общественным транспортом. Будете тяжело справляться со своими страхами и волнениями. Контролируйте себя. Избегайте противостояния с милыми. Настоящее счастье найдут и ощутят Весы, Тельцы и Водолеи".

Овен

Заработок будет оставаться стабильно низким. Не сдавайте в ремонт свои вещи. Они надолго задержатся в сервисном центре.

Телец

Произведите ревизию своей бухгалтерии. Своевременно оплачивайте счета. Ожидайте поступление перспективных финансовых предложений.

Близнецы

Лучше будут вестись дела вечером. Удачно пройдут торговые операции. Не покупайте одежду. Подавайте нуждающимся.

Рак

Афишировать свои дальнейшие финансовые планы не следует. Не испугайте удачу. Выбирайте безналичную форму расчета за предоставленные услуги.

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Лев

Расходы будут превышать заработки. В дополнительных финансовых взносах будут нуждаться дети. Поищите более действенные средства экономии.

Дева

Определенная ограниченность в финансах будет мешать осуществлению ваших планов. Не пытайтесь во что бы то ни стало совершить желаемую покупку. Подождите.

Весы

Вы получите только часть предполагаемой прибыли. Не вступайте в споры. С задержкой поступит вся сумма. Не пора покупать ювелирные изделия.

Скорпион

Деньги будут поступать небольшими суммами. Но стабильно. Финансовая ситуация постепенно стабилизируется. Решайте материальные проблемы поэтапно.

Стрелец

Не покупайте секонд хенд. Особенно если речь идет об авто или бытовой технике. Это будут зря потраченные деньги.

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Козерог

Будьте порядочны в отношениях с финансовыми партнерами и клиентами. Не питайте чрезмерных меркантильных интересов. Ситуация может обернуться против вас.

Водолей

Не проявляйте алчность. Легко прощайтесь со старыми вещами. Окажите материальную поддержку старшим родственникам.

Рыбы

Из-за собственной опрометчивости можете потерять немалые деньги. Участвовать в сомнительных проектах небезопасно. Не проявляйте чрезмерного доверия к малознакомым.

В течение недели с 6 по 12 декабря прислушивайтесь к своим желаниям, приступайте к делу со вдохновением. Удивитесь, как много удастся.