Гороскоп на 9 декабря: на кого ждут высокие заработки

Берегитесь завистливых друзей. Не обращайте внимания на сплетни. Фото: pixabay.com

9 декабря задумайтесь, что вам удалось сделать за предыдущие месяцы. Хороший урожай соберут изобретательные и трудолюбивые. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Каждый получит справедливое вознаграждение, - говорит астролог. - В случае возникновения проблем не ищите виновных. Задумайтесь над собственными ошибочными шагами. Тогда и выход быстро будет найдено. Не самый лучший день для поиска своей пары. Вы можете стать жертвой любовных интриг. Берегитесь завистливых друзей. Не обращайте внимания на сплетни. Не допускайте лжи в общении. Неправда обернется против вас. Защищайте доброе имя своих близких. Высокие заработки ждут Овнов, Дев и Стрельцов".

Овен

Выбросьте из дома лишние старые вещи. Следите за работой электроприборов. Имейте определенную сумму на проведение срочного ремонта техники.

Телец

Обстоятельства заставят вас резко ограничить свои расходы. В конце дня возможна нехватка денег в кассе. Дорого будут стоить транспортные перевозки. Не покупайте одежду и обувь.

Близнецы

Ситуация остается сложной. Подождите с открытием новых банковских счетов. Проведите ревизию своих активов. Ищите дополнительные средства экономии.

Рак

День сложных решений. Позаботьтесь об укреплении существующего финансового положения. Давать согласие на сотрудничество с новыми партнерами не следует.

Лев

Размер прибыли постепенно уменьшается. Не делайте долгов. Сожалеть о потерянных возможностям не время. Работайте на перспективу.

Дева

Принимать решение о смене работы не следует. Материальной выгоды это не принесет. Купленные в этот день вещи не будут служить долго.

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Весы

Заручитесь финансовой поддержкой партнеров или друзей. Платить необходимые счета из собственного кармана будет непросто.

Скорпион

Не планируйте на этот день важных денежных операций. Они обернутся убытками. Берегите свои дома и кошельки от воров.

Стрелец

Проверяйте выставлены вам счета. Не позволяйте себя обмануть. Поход по магазинам лучше осуществить во второй половине дня.

Козерог

Ограничьте свои расходы до необходимого минимума. Существенных прибылей не ожидается. В материальной помощи будут нуждаться старшие члены семьи.

Водолей

Не идите на финансовый риск. Участие в новом проекте со временем станет обременительным для вас. Следите за изменениями на рынке.

Рыбы

Улучшение материального положения не будет. Ваши финансовые инициативы могут подвергаться на препятствия. Ищите нестандартных решений.

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