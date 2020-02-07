Гороскоп на 8-9 февраля: от каких дел надо воздержаться в выходные

Может подводить память. Чтобы не забыть о важном, записывайте планы в блокнот. Фото: astrozodiac.net

8 и 9 февраля участятся семейные скандалы. Влюбленные будут выявлять избыточную ревность. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не стоит начинать перестройку и переставлять мебель, - говорит астролог. - Трудно будет работать в команде. Не вмешивайтесь в чужой семейный конфликт. В парикмахерскую отправляйтесь на следующей неделе. Может подводить память. Чтобы не забыть о важном, записывайте планы в блокнот. Не планируйте на выходные переговоров. Отложите начало курсов".

Овен

Это время открытий. Вещи, которые давно искали, принесут друзья или вернут должники. Не отказывайтесь от мелких заработков. Не планируйте свиданий и признаний. Достичь желаемого не удастся.

Телец

Часть денег придется отдать на лечение родственников. Рассчитывайте только на себя. Любимых не будет рядом. Можете чувствовать себя одинокими.

Близнецы

Не стоит надеяться на изменения в работе или личной жизни. Не стоит отчаиваться. Проанализируйте пережитое, аккумулирует свой опыт. Скоро появится возможность хорошо заработать.

Рак

Не стоит звать любимых на свидание. Если откажете назойливым поклонникам, скоро пожалеете об этом.

Лев

Недоброжелатели попытаются поссорить вас с родней. Держитесь подальше от сплетников. Даже мелкие расходы будут обременительными для вашего кармана.

Дева

Надоест выполнять чужие обязанности и работать за двоих. Пойдите в отпуск. Сделайте генеральную уборку дома.

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Весы

Материальное положение улучшится. Удастся вернуть долги и порадовать себя обновками. Во время покупок прислушайтесь к советам консультантов.

Скорпион

Воздержитесь от публичных ссор с избранниками. Просить прощения придется долго. В вашу жизнь могут вернуться бывшие любовники.

Стрелец

Возникнет ощущение, что с любимыми не о чем говорить. Это может отдалить вас от избранников. Чаще переживайте за их самочувствие.

Козерог

Поведение любимых будет раздражать. Их истерики могут вызывать у вас головную боль, бессонницу и потерю аппетита.

Водолей

Много времени будет поглощать работа. Денег в кармане – достаточно, но доходы не будут соответствовать вашим ожиданиям. Проведите выходные вместе с любимыми.

Рыбы

Денег будет мало, но это не помешает работать на перспективу. Могут тревожить бессонница, фобии и тревожные мысли. Из-за недосыпания снизится работоспособность.

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