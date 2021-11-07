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воскресенье, 07 ноября 2021 20:00

Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все

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Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
К парикмахеру сходите в субботу. Новый цвет волос подойдет. Фото: pixabay.com

В течение недели с 8 по 14 ноября побалуйте себя подарками. Это удачное время для приобретения смартфонов. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Удастся сделать давно запланированное, – говорит астролог. – Следите за изменениями в графике движения транспорта, чтобы не опоздать. Следите, под чем ставите подпись. Многие ошибки люди совершат в договорах. Торговля не принесет высоких заработков. Задержится доставка товаров, некоторые вещи покупатели будут возвращать, потому что бракованные. Проверьте вашу почту. Отпишите на письма, оставшиеся без ответа. Наследство оформляйте в четверг. К парикмахеру сходите в субботу. Новый цвет волос подойдет. Все на этой неделе будет удаваться Львам, Ракам, Тельцам и Близнецам. Неделя будет насыщена событиями и принесет высокие заработки".

Овен (21 марта – 20 апреля)

Будете производить хорошее впечатление на всех. В среду стоит идти на собеседование, в пятницу – искать пару на сайте знакомств. Неделя подарит незабываемую встречу с друзьями. Вспомните счастливые моменты детства или студенческие годы.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Налаженный бизнес обрадует заработком, но недавно начатые дела принесут убытки. Легко будете влюбляться. Избегайте отношений с женатыми.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Отличные доходы принесет работа в команде. Кто работает сам на себя, вынужден бороться с конкурентами. Уступите и выиграете из этого. Отправьте любимым приятное сообщение.

Рак (22 июня – 22 июля)

Добросовестно выполняйте то, что умеете. Успех не заставит себя ждать. Судьба демонстрирует благосклонность. Если долго будете принимать решения, упустите все.

Лев (23 июля – 23 августа)

Можно начинать ремонт. Перед установкой бойлера смените проводку в доме. Ссор в семье станет меньше, если будете откровеннее. Порадуйте детей шарлоткой. Сами от сладостей откажитесь.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Хорошо будут чувствовать себя те, кто будет путешествовать. Денег в кармане станет больше. Своевременно оплачивайте аренду жилья и коммунальные услуги. Возлюбленные ошеломят красотой. Чувства вспыхнут с новой страстью.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Отложите сделки с недвижимостью. Не стоит арендовать новое жилье. Много времени будете тратить на дорогу на работу. Соседи будут иметь претензии. Отстаивайте свою позицию.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Откажитесь от кредитов. Холодильники и морозильники покупайте в пятницу. В субботу следует тратиться только на продукты и бытовую химию. Не проспите счастья. На выходных оденьтесь роскошно. Любовь встретите в самом неожиданом месте.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Не бойтесь изменять направление деятельности. Удачное время, чтобы работать над имиджем и заявлять о себе. На этой неделе можно как встретить новую любовь, так и потерять отношения, которые строили годами. Берегите нервы. Все болезни из-за них.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Игнорируйте рекламу о кредитовании. Не стоит покупать автомобиль. Зимнюю обувь выберите на выходных. Застрахуйте имущество. Установите противопожарную сигнализацию.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Чрезмерные аппетиты удовлетворить не сможете. Экономьте. Покупки будут неудачны. Осторожно с обещаниями. Не стоит начинать новые отношения, пока не завершили предыдущие.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Предадут те, на кого полагались. Коллеги будут становиться конкурентами. Не пытайтесь кого-нибудь перевоспитать. Заводить служебные романы не следует.

Астролог сделала прогноз на выходные и рассказала, к кому будут липнуть деньги и подарки.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
07
ноября

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