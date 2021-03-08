Гороскоп на 8-14 марта: почему эта неделя такая особая

Выберите новую диету. Очистите почки. Фото: pixabay.com

Неделя с 8 по 14 марта будет особенной. Многое удастся людям настойчивым и трудолюбивыми. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"В субботу 13 марта будут Новолуние, - говорит астрологиня. - Легко будет похудеть и бросить курить. Откажитесь от лишнего: долгов, бизнеса, который не приносит доходы. Завершите отношения, которые исчерпали себя. Не пытайтесь что-то вернуть в свою жизнь. То, что ушло зимой, избавит хлопот. По возможности больше отдыхайте. Выберите новую диету. Очистите почки, дайте возможность печени и кишечнику отдохнуть".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Покупку недвижимости отложите до пятницы. Чаще звоните друзьям и родственникам. Им будет приятным ваше внимание. Впоследствии они позаботятся о том, чтобы хорошо и уютно было вам.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Переговоры планируйте на вечер среды. Будут находиться правильные мысли и слова. Вы будете убедительными и к вашему мнению будут прислушиваться.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Будьте гибкими. Если что-то не получается, не расстраивайтесь. Переключите свое внимание на другую работу. Не пользуйтесь услугами риэлторов. Сейчас они вряд ли помогут выбрать хорошую недвижимость для аренды или покупки.

Рак (22 июня - 22 июля)

Будете чувствовать себя обессиленными. Вовремя ремонтируйте сантехнику. Не допускайте аварийных ситуаций. Меньше времени проводите на ветру. Из-за переохлаждения появится насморк.

Лев (23 июля - 23 августа)

В пятницу не стоит брать на себя дополнительные финансовые обязательства. Забудьте о кредитке. Не стоит покупать товары в рассрочку. Выплатить ее вовремя будет сложно. Не бросайте на произвол судьбы отношения, над которыми работали много лет.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Продолжается судьбоносный период. Все будет хорошо. Храните последовательность в ведении бизнеса и переговоров. Тогда избежите выговоров. Хорошую сумму удастся заработать после выходных. Будьте опорой для любимых и старших родственников.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Не стоит конфликтовать со всем миром. Сейчас ваш счастливый период. Наслаждайтесь тем, что имеете, и не пытайтесь идти против ветра. Не стоит менять работу и имидж.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Не спешите что-либо достичь желаемого результата, потому что можете сами себя обмануть. Зря рассчитываете, что другие догадаются о ваших потребностях. Говорите о своих чувствах и желания. Не стесняйтесь просить о поддержке.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Сдерживайте в себе желание помочь всем вокруг. Не навязывайте свои советы и услуги. Присматривайтесь, кому действительно нужна помощь. Любимые будут вдохновлять и поддерживать, помогут раскрыть в себе новые таланты.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Ограничите круг своего общения, потому что не готовы слышать критику от друзей и знакомых. Не удивляйтесь, что будете последними узнаете о новостях в семье и коллективе. Не вносите залог за недвижимость. Изменятся условия продажи.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Беритесь за решение сложных задач. Смело и упорно добивайтесь цели. Не позволяйте лени завладеть вами. Есть шанс открыть новый бизнес, заявить миру о себе и заработать достаточно денег.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Сейчас немало дел трудно будет сдвинуть с места. Действуйте мудро. Часть своих обязанностей розделите между подчиненными. Улучшить самочувствие поможет приятная музыка и любимый фильм.

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