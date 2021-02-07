Гороскоп на 8-14 февраля: как правильно встретить год Быка по китайскому календарю

В четверг, 11 февраля начнется год Быка по китайскому календарю. Будем иметь Новолуние в Водолее. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.
"Это удачная неделя, которая подарит много ресурсов, фантазии, креатива и даст возможность выйти на новый уровень, - говорит астрологиня. - К неузнаваемости обновится мода. Начнем носить что-то такое, чего раньше не было. Сейчас 6 планет находится в Водолее. Этот знак не любит границ. Человечество почувствует себя монолитным, а не разделенным на ячейки. Убедимся, что мы есть жителями одной планеты и мало чем друг от друга отличаемся. Год Быка лучше встретить с родными и друзьями. Поделитесь друг с другом воспоминаниями о прошлом годе, поддержите тех, кто сейчас нуждается в утешении и помощи. Приготовьте на ужин утку или индейку. Полезным будет салат из зелени".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Сосредоточьтесь на увеличении заработка. Неделя способствует отстаиванию своих материальных интересов. Пусть руководство знает, что вы готовы работать с большей отдачей, но за конкурентную заработную плату.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Предложат новую должность. Задумаетесь, действительно стоит ли что-то менять. Не думайте долго над предложением. Хотите ощутимо улучшить свою жизнь - соглашайтесь на повышение.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Воспринимайте жизнь такой, какая она есть. Если пойдете наперекор судьбе, скоро убедитесь, что испугали свое счастье. Дайте возможность конкуренту обскакать вас. Поверьте, вы выиграете от этого.
Рак (22 июня - 22 июля)
Честно признайтесь, если чего-то не успеваете. Коллеги поддержат и помогут. Почувствуете, что такое настоящие дружба и поддержка. Только врать и притворяться супергероем не стоит. Сейчас вам надо перевести дух. Создайте уютную атмосферу дома.
Лев (23 июля - 23 августа)
Будете чувствовать себя истощенным. Много внимания и ресурсов начнете отдавать другим. Будете сетовать, что в ответ не получили даже благодарности. Не страдайте из-за этого. Попробуйте порадоваться, что дали друзьям много полезного.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Время исправлять ошибки и искать выход из положения. Будет шанс вернуть бывших возлюбленных. Сначала вы будете радоваться этому. Но когда ейферия пройдет, вернетесь к проблемам, которые побудили вас разойтись.
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Результатами недели будете довольны. Гоните от себя неуверенность и страх. Для осуществления запланированного вам надо вести себя более активно. Сэкономленные средства не стоит отдавать на прихоти.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Эта неделя потребует 100-процентной преданности делам. Не огорчайтесь из-за мелкой потери. Благодарите судьбу, что отняла у вас что-то небольшое. Весной поймете, что все это было к лучшему.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Не стоит сожалеть о том, чего нет. Наслаждайтесь тем, что имеете. Сложатся идеальные условия, чтобы инвестиции быстро принесли прибыль. Вас будут замечать и завоевывать. Одинокие имеют шанс создать прочные отношения. Выходные - удачный период для брака.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Выходите за пределы своих консервативных взглядов. Многое удастся, если будете рисковать и пробовать то, чего не делали раньше. Лучше укрепите уже существующие отношения. Новые знакомые не станут для вас верными партнерами.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Будете чувствовать себя счастливчиком. Судьба вам улыбнется. График загружен. Трудно будет найти свободную минуту для хобби или отдыха. Больше времени проводите с животными. Любимцы не только будут поднимать настроение, но и прекрасно снимут усталость.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Не ждите, что кто-то обратит внимание на ваши потребности. Отстаивайте свои интересы. Заботьтесь о повышении заработной платы. Хватит экономить. Надо больше зарабатывать.
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