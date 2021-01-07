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пятница, 08 января 2021 07:00

Гороскоп на 8 января: почему этот день такой особый

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Гороскоп на 8 января: почему этот день такой особый
Поэкономить силы. Лучше хорошо выспаться и отдохнуть. Фото: pixabay.com

8 января - особое время в году. От событий этого дня будет зависеть ваше ближайшее будущее. Поэтому не засиживайтесь дома. Будьте открытыми для общения. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Звезды будут толкать злые языки затевать споры и сплетничать, - говорит астрологиня. - Сдерживайте себя, чтобы не наговорить лишнего. Позже об этом будете жалеть. Нельзя начинать нового курса лечения. Отложите командировки. Они будут неудачными. День испорченной техники. Будут ломаться механизмы и аппаратура. Спортсменам не стоит стремиться высоких результатов. Поэкономить силы. Лучше хорошо выспаться и отдохнуть".

Овен

Вы не способны будете удовлетворить всех своих желаний. Рассудите мудро. Не отказывайте себе в необходимом. Другое пока подождет. К обеду возможные потери мелких вещей.

Телец

Подведет стремление к сверхприбыли. Азарт - плохой помощник в финансовых вопросах. Избегайте участия в незаконных махинациях. Вовремя оплачивайте счета.

Близнецы

Будьте крайне осторожны. Неблагоприятный день для осуществления денежных операций. Сделанные сегодня финансовые шаги могут впоследствии привести к разорению.

Рак

Внешние обстоятельства не дадут вам спокойно зарабатывать деньги. Будьте настойчивы. Покупать авто не следует.

Лев

Больших надежд не возлагайте на этот день. Из-за собственной неорганизованности вы избавите себя возможности получить дополнительные средства. Разумно распределите существующую на руках сумму.

Дева

Удачный день, чтобы улучшить свои заработки. Вам будет везти. Финансовые вопросы будут решаться в вашу пользу.

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Весы

Ждите прибыль. Не отказывайтесь и от подработки. Будет возможность хорошо поправить свои финансовые дела.

Скорпион

Деньги будут поступать небольшими суммами. Отложите осуществления масштабных финансовых операций. Не покупайте электроники.

Стрелец

Отток средств не становится меньше. Ищите дополнительные источники заработка. Ваша экономическая политика потребует пересмотра.

Козерог

Будет везти в мелочах. Участвуйте в распродажи товаров. Переговоры по финансовым вопросам проводить не время.

Водолей

Деньги не очень будут спешить в ваши руки. Поэтому для получения желаемой суммы стоит приложить немало усилий. Пополнить финансовый резерв не удастся.

Рыбы

На руках будет ограничена сумма. Пригодится ваша природная практичность. Ищите оптимальное соотношение цены и качества товара. Кое-что можно приобрести по распродаже.

Астрологиня поразила финансовым гороскопом на январь.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
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