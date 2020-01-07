Гороскоп на 8 января: каким знакам будет везти в финансах

Удачные знакомства ждут на Весов и Стрельцов. Фото: astrozodiac.net

8 января женщины будут выглядеть особенно привлекательными. Легко будет влюбить в себя любого мужчину. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Поэтому мужчинам следует быть осмотрительными. Не путайте личное и профессиональное, - говорит астролог. - Сгоряча давать обещания представительницам прекрасного пола рискованно. Дайте себе время на размышления. Девушкам не следует злоупотреблять мужским терпением. Не вызывает ревности у своих партнеров. Так можно спровоцировать разрыв отношений. В финансах будет везти Овнам, Тельцам и Скорпионам. Удачные знакомства ждут на Весов и Стрельцов".

Овен

Прибыль будет поступать небольшими суммами, но отовсюду понемногу. Поэтому результатом дня вы будете довольны. На все необходимое денег хватает.

Телец

Дела будут продвигаться хорошо. Ожидается поступление денег. Проверяйте сдачу на рынке. Остерегайтесь мошенничества.

Близнецы

Не верьте в обещания новых знакомых. Серьезные отношения не завяжутся в этот день.

Рак

Дополнительного заработка ждать не стоит. Будет оставаться основной источник доходов. Не допускайте неконтролируемых расходов.

Лев

Позаботьтесь о поисках общего языка с окружающими. Не вините других в неспособности вести диалог.

Дева

Не укладывайте важных деловых соглашений. Они не будут выгодными. Следите при оформлении финансовых бумаг.

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Весы

Ваша неудержимая энергия и инициативность может сковывает действия партнера. Не пытайтесь все решить сами. Советуйтесь с близкими.

Скорпион

Немалая сумма в кармане позволит вам чувствовать себя уверенно. Распорядитесь деньгами разумно. Рассчитайте расходы до конца сентября.

Стрелец

На праздничной вечеринке воздержитесь от откровенного флирта с чужим партнером. Берегите хорошие отношения с любимыми.

Козерог

Партнеры не заинтересованы в сближении отношений. Старайтесь отнестись к этому спокойно. Не драматизирует.

Водолей

Часть прибыли не попадет в ваши руки. Берегитесь штрафных санкций. Проверяйте качество купленных вещей.

Рыбы

Придется приложить немало усилий для поддержания необходимого прожиточного уровня. Нельзя лениться и занимать денег.

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