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вторник, 08 сентября 2020 07:00

Гороскоп на 8 сентября: чего лучше не делать в этот день

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Гороскоп на 8 сентября: чего лучше не делать в этот день
С утра до обеда не следует осуществлять крупных покупок. Удачными они не будут. Фото: pixabay.com

8 сентября люди будут хотеть от других откровенности и искренности в отношениях. Но каждый будет заботиться о собственных интересах и забывать о ближних. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Переговоры не будут идти в желаемом русле, - говорит астролог. - Трудно будет с кем-то о чем-то договориться. Нарушение прав собственности будет восприниматься как большое оскорбление. Будет возникать желание бороться за справедливость. Но иногда эта борьба будет набирать формы уличной брани. Оставайтесь в стороне. С утра до обеда не следует осуществлять крупных покупок. Удачными они не будут. Лучше не отправляться в командировку".

Овен

Излишне денег не будет. Но критическим ваше положение не назовешь. Не пытайтесь обеспечить потребности всех членов семьи. Позвольте себе приобрести что-то необходимое.

Телец

Будьте благодарны любимым за их заботы. Сделайте что-то особенное для них. Наслаждайтесь ощущением счастья.

Близнецы

Позаботьтесь о старших членах семьи. Вместе с ними пересмотрите старые фотографии. Расспросите их о прошлом. Они будут очень признательны вам.

Рак

Не стоит жестко диктовать партнерам свои требования. Вы добьетесь покорности, и потеряете их хорошее отношение к вам.

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Лев

Разберитесь в своих чувствах. Не стоит поддерживать обременительных отношений и тратить время на недостойного партнера.

Дева

Найдите способ избавиться задолженностей. Не вносите залоговой суммы за дом или авто. Условия их продажи вскоре изменятся.

Весы

Не участвуйте в имущественных спорах. Они будут решаться не в вашу пользу. Заемные людям деньги вовремя не вернутся.

Скорпион

Выполнять все прихоти милых не стоит. Они могут стать слишком требовательными. Это негативно отразится на ваших отношениях.

Стрелец

В вашем распоряжении будет ограниченное количество денег. Однако удастся найти нужный товар за умеренную цену.

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Козерог

Провести свободное время по своему усмотрению будет сложно. Вас снова втянут в давние родственные споры. Оставайтесь дипломатическими.

Водолей

Предложите родным культурную программу на вечер. Наслаждайтесь вместе шедеврами искусства. Совместные впечатление сблизят вас.

Рыбы

Больше времени проведите с детьми. Помогите им разобраться в проблемной ситуации. Удастся найти общий язык с женой (мужем) во взглядах на воспитание малышей.

Астролог дала прогноз на 7-13 сентября и рассказала, для кого эта неделя станет победной.

Автор: Gazeta.ua
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