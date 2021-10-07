Гороскоп на 8 октября: почему эта пятница такая особенная

Станет больше денег и возможностей. Фото: pixabay.com

8 октября звезды будут способствовать серьезным намерениям. Время позаботиться о создании уютного семейного гнездышка. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Утро окажется неудачным, - говорит астролог. - Будет ломаться техника. Разрушатся планы. Мало какие дела будут удаваться без лишних хлопот. Важные переговоры перенесите на следующую неделю. Держитесь подальше от завистливых и мстительных людей. Эта пятница особая. Не сидите дома. Есть шанс встретить друга, который вдохновит к новым свершениям. Станет больше денег и возможностей. На многих ждет неожиданная встреча с бывшими одноклассниками. Вместе вам будет о чем вспомнить. Проведите вечер в приятном обществе".

Овен

Остерегайтесь воров. Старайтесь защитить свой кошелек от кражи. Имейте некоторую сумму для покрытия непредвиденных расходов.

Телец

Вам не хватает практичности в ведении дел. Есть риск лишиться части доходов. Обратитесь за помощью к опытным людям.

Близнецы

Не пора идти к шефу с разговором о повышении заработка. Добьетесь противоположного. Порадуйте детей обновками.

Рак

Вам будет везти в финансовых делах. Однако знайте меру. Жадность до добра не доведет. Продавать и покупать недвижимость не время.

Лев

Вносить задаток за квартиру или авто не следует. Продавцы могут изменить цену. Деньги пропадут. Оформление важных финансовых документов желательно отложить.

Дева

Желания не будут совпадать с вашими возможностями. Много денег в этот день не заработать. Не стоит и стремиться к этому.

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Весы

Впереди сложный финансовый период. С этого дня прилагайте усилия для сохранения и разумного размещения своих средств. Звезды будут активно способствовать вам.

Скорпион

Будут возникать недоразумения с получением заработанных денег. Будьте внимательны у банкоматов. Не переводите крупных сумм. Следите за изменением курса валют.

Стрелец

Денег в кармане мало для осуществления необходимых выплат. К тому же ожидаются убытки из-за приобретения некачественного товара. Бодрствуйте.

Козерог

В этот день вам трудно будет объективно оценить коммерческие предложения. Отложите решение материальных вопросов. Не берите кредитов.

Водолей

Более удачно пройдут финансовые операции в первой половине дня. Избегайте штрафных санкций.

Рыбы

Дела будут идти хорошо. Вы будете иметь стабильные прибыли. Неудачным будет вечер этого дня. Покупки и договоренности не следует осуществлять после обеда.

Финансовый гороскоп от Елены Максимовой не оставит равнодушным ни одного.