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понедельник, 08 ноября 2021 07:00

Гороскоп на 8 ноября: почему этот день так особенный

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Гороскоп на 8 ноября: почему этот день так особенный
Доверяйте проверенному годами опыту. Нововведения не пойдут на пользу вашему делу. Фото: pixabay.com

8 ноября расширяйте круг своего общения. Не замыкайтесь один на один со своими проблемами. Вместе со знакомыми выход найти легче. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Многих подведет память, – говорит астролог. – Начать занятия с углубленного изучения предметов не время. Дела будут идти медленно. Доверяйте проверенному годами опыту. Нововведения не пойдут на пользу вашему делу. Переговоры затянутся. Лучше не назначать их в этот день. Контролируйте свои эмоциональные реакции. Лихорадка будет вредить вам. Это особый день для Раков и Весов, Скорпионов и Козерогов. Откроете на себе новые таланты. Вами будут восхищаться любимые и родители, коллеги и начальство. Выиграют мудрые и трудолюбивые".

Овен

Рассчитывать на материальную поддержку от родных не следует. Вы останетесь один на один со своими финансовыми проблемами.

Телец

Не стоит в этот день обращаться к представителям исполнительной власти. Судебные дела заводить не следует. Это обойдется вам неоправданно дорого.

Близнецы

Заработок не будет отвечать вашим ожиданиям. Срочный ремонт техники займет много денег.

Рак

Удача улыбнется вам. Сделки купли-продажи пройдут удачно. Вы сможете сэкономить немалую сумму.

Лев

В вашем распоряжении необходимый минимум денег. Не принимайте на себя дополнительную финансовую ответственность. Денег на это не хватит.

Дева

Ваши финансовые расчеты окажутся неправильными. Вносить взносы в долгосрочные проекты не время. Не выставляйте в продажу свои вещи.

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Весы

Денег в кармане мало. Позаботьтесь об экономном их использовании. Внедрение новых проектов будет финансово невыгодным.

Скорпион

Не давайте финансовых расписок. Не берите ссуд. Ситуация остается непростой. Старайтесь не усложнять ее.

Стрелец

Удачное время для начала финансового взлета. Доходы будут расти в соответствии с вашей работоспособностью. Открывайте депозитные счета.

Козерог

Ваши проекты будут поддержаны руководством. Соответственно вырастет зарплата. Возможны премиальные.

Водолей

Вернитесь к нерешенным материальным вопросам. Сейчас у вас будет больше шансов привести их в порядок.

Рыбы

Прогнозируется хорошая прибыль. Наиболее важные операции проведите в первой половине дня.

В течение недели с 8 по 14 ноября побалуйте себя подарками. Астролог предупредила, кому на этой неделе будет удаваться все.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
08
ноября

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