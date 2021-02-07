Гороскоп на 8 февраля: кому понедельник принесет славу и деньги

Славу и деньги понедельник принесет Девам, Стрельцам и Водолеям. Фото: pixabay.com

8 февраля прогнозируется напряженный день. Будет достаточно поводов для волнения. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Люди будут забывать о вежливости, - говорит астрологиня. - Грубость в транспорте и на улицах станет обычным явлением. Через несдержанность водители будут провоцировать аварийные ситуации на дорогах. В вечернее время не стоит гулять по темным улицам в одиночку. Берегитесь разбойных нападений. Злые языки испортят ваше настроение. Не переживайте. Пожалейте недобрых людей. Они себе вредят не меньше, чем окружающим. Славу и деньги понедельник принесет Девам, Стрельцам и Водолеям".

Овен

Хорошо просчитывайте каждый финансовый шаг. Остерегайтесь мошенничества. Пропавшие в этот день деньги к вам не вернутся.

Телец

Операции купли-продажи не принесут ожидаемых доходов. Дополнительных взносов потребует дом. Не оставляйте без присмотра работающих электроприборов.

Близнецы

Некоторые из намеченных дел придется отложить из-за нехватки средств. Затерянные в этот день вещи будут потеряны навсегда. Не оставляйте их без присмотра.

Рак

Не открывайте новые частные предприятия. Они будут убыточными. Больше дохода принесет работа над коллективными проектами.

Лев

Будьте готовы к ряду незапланированных расходов. Сбои может давать офисная техника. Купленные в этот день компьютеры не будут работать долго.

Дева

Вас обойдут серьезные финансовые проблемы. Денег хватает. Однако лучше воздержаться от спонтанных покупок.

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Весы

Потребности и возможности не будут совпадать. Не гонитесь за престижными вещами. Дороже - не значит лучше. Не делайте долгов.

Скорпион

Отложите проведение крупных банковских операций. Работайте с информационными источниками. Старайтесь уменьшить расходы.

Стрелец

Финансовая ситуация меняется к лучшему. Поступления прибыли ожидайте в обед. Подождите с оформлением унаследованной собственности.

Козерог

Сохраняется средний уровень заработка. Не налагайте больших надежд на этот день. Попробуйте уменьшить расходы.

Водолей

Используйте все возможности для укрепления своего материального положения. Пополняйте сбережения. Покупать новое оборудование не следует.

Рыбы

Вы можете собственноручно навредить своему бюджету. Храните умеренность при осуществлении денежных операций. Внимательно считайте.

7 февраля будет преобладать пессимистическое настроение. Не сидите в ожидании хороших новостей. Порадуйте себя обновкой.