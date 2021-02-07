Гороскоп на 8 февраля: кому понедельник принесет славу и деньги

 
Ексклюзивы
1/5
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Просмотров: 1818
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 5418
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1422
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 504
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 234
Как ездить в непогоду - три советы новичкам
Как ездить в непогоду - три советы новичкам
Просмотров: 630
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 1521
Плохо знают, но есть желание учить
Плохо знают, но есть желание учить
Просмотров: 576
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Просмотров: 4365
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Просмотров: 6669
Фото
Все фото
6
8
5
7
12
Школьников учат делать инвестиции – украинка о финансовой грамотности в Канаде
Школьников учат делать инвестиции – украинка о финансовой грамотности в Канаде
Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
&quot;Придется оплатить проживание в отеле&quot; - украинка о коронавирус на отдыхе
"Придется оплатить проживание в отеле" - украинка о коронавирус на отдыхе
Бесплатный проезд и денежное вознаграждение - украинка назвала главные привилегии службы в армии
Бесплатный проезд и денежное вознаграждение - украинка назвала главные привилегии службы в армии
Львовяне провели рекордное путешествие Карпатами на воздушном шаре
Львовяне провели рекордное путешествие Карпатами на воздушном шаре
Видео
Все видео
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
Google посвятил дудл украинской арктической станции
Google посвятил дудл украинской арктической станции
Сын залез телеведущей под платье в прямом эфире
Сын залез телеведущей под платье в прямом эфире
Интервью
1/5
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 207
Каждый раз более сложные задачи - как приучить детей к работе
Каждый раз более сложные задачи - как приучить детей к работе
Просмотров: 243
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Просмотров: 450
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
Просмотров: 1062
Колбасу расфасовали по 2 кг. Ее было трудно продать: как мелкому производителю попасть в супермаркет
Колбасу расфасовали по 2 кг. Ее было трудно продать: как мелкому производителю попасть в супермаркет
Просмотров: 594
Колонка
07 февраля 2021
Просмотров: 315
Підпишись
– Підписана на найпопулярніших блогерів. Розповідають про все, – каже Аліна. У декреті не випускала з рук смартфона, навіть коли ...
понедельник, 08 февраля 2021 07:00

Гороскоп на 8 февраля: кому понедельник принесет славу и деньги

  Комментировать
Гороскоп на 8 февраля: кому понедельник принесет славу и деньги
Славу и деньги понедельник принесет Девам, Стрельцам и Водолеям. Фото: pixabay.com

8 февраля прогнозируется напряженный день. Будет достаточно поводов для волнения. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Люди будут забывать о вежливости, - говорит астрологиня. - Грубость в транспорте и на улицах станет обычным явлением. Через несдержанность водители будут провоцировать аварийные ситуации на дорогах. В вечернее время не стоит гулять по темным улицам в одиночку. Берегитесь разбойных нападений. Злые языки испортят ваше настроение. Не переживайте. Пожалейте недобрых людей. Они себе вредят не меньше, чем окружающим. Славу и деньги понедельник принесет Девам, Стрельцам и Водолеям".

Овен

Хорошо просчитывайте каждый финансовый шаг. Остерегайтесь мошенничества. Пропавшие в этот день деньги к вам не вернутся.

Телец

Операции купли-продажи не принесут ожидаемых доходов. Дополнительных взносов потребует дом. Не оставляйте без присмотра работающих электроприборов.

Близнецы

Некоторые из намеченных дел придется отложить из-за нехватки средств. Затерянные в этот день вещи будут потеряны навсегда. Не оставляйте их без присмотра.

Рак

Не открывайте новые частные предприятия. Они будут убыточными. Больше дохода принесет работа над коллективными проектами.

Лев

Будьте готовы к ряду незапланированных расходов. Сбои может давать офисная техника. Купленные в этот день компьютеры не будут работать долго.

Дева

Вас обойдут серьезные финансовые проблемы. Денег хватает. Однако лучше воздержаться от спонтанных покупок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 6-7 февраля: для кого первые выходные месяца будут прибыльными и успешными

Весы

Потребности и возможности не будут совпадать. Не гонитесь за престижными вещами. Дороже - не значит лучше. Не делайте долгов.

Скорпион

Отложите проведение крупных банковских операций. Работайте с информационными источниками. Старайтесь уменьшить расходы.

Стрелец

Финансовая ситуация меняется к лучшему. Поступления прибыли ожидайте в обед. Подождите с оформлением унаследованной собственности.

Козерог

Сохраняется средний уровень заработка. Не налагайте больших надежд на этот день. Попробуйте уменьшить расходы.

Водолей

Используйте все возможности для укрепления своего материального положения. Пополняйте сбережения. Покупать новое оборудование не следует.

Рыбы

Вы можете собственноручно навредить своему бюджету. Храните умеренность при осуществлении денежных операций. Внимательно считайте.

7 февраля будет преобладать пессимистическое настроение. Не сидите в ожидании хороших новостей. Порадуйте себя обновкой.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 8 февраля: кому понедельник принесет славу и деньги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фото секс-символа ММА слили в сеть
Фото секс-символа ММА слили в сеть
9
 Просмотров: 30699
Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
6
 Просмотров: 12501
Гороскоп на 7 февраля: кому улыбнется удача
Гороскоп на 7 февраля: кому улыбнется удача
 Просмотров: 10071
Показали элитные особняки Потапа и Каменских, Горбунова и Осадчей
Показали элитные особняки Потапа и Каменских, Горбунова и Осадчей
6
 Просмотров: 9414
Внезапная смерть 19-летней работницы детсада: что рассказали в селе
Внезапная смерть 19-летней работницы детсада: что рассказали в селе Просмотров: 9378
Общество
Школьников учат делать инвестиции – украинка о финансовой грамотности в Канаде
Школьников учат делать инвестиции – украинка о финансовой грамотности в Канаде
6
 Просмотров: 225
Когда в Украину придет весна прогноз синоптика
Когда в Украину придет весна прогноз синоптика Просмотров: 2503
Гороскоп на февраль: для чего больше подходит последний месяц зимы
Гороскоп на февраль: для чего больше подходит последний месяц зимы
 Просмотров: 270
Впервые в истории женщина стала заместителем генсекретаря Синода епископов
Впервые в истории женщина стала заместителем генсекретаря Синода епископов Просмотров: 144
Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
8
 Просмотров: 1971
Больше всего комментируют
2
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
2
РосСМИ ведут информационную войну против американских вакцин
2
Украина еще получит за блокирование "каналов Медведчука" - Кулеба
1
Тимошенко с ОПЗЖ заблокировала Раду
1
Скоро результаты тестов на коронавирус из Украины перестанут принимать в других странах
Голосов: 55126
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть