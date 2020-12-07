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вторник, 08 декабря 2020 07:00

Гороскоп на 8 декабря: чьи желания будут совпадать с возможностями

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Гороскоп на 8 декабря: чьи желания будут совпадать с возможностями
Вам не хватит терпения во время разговоров с близкими. Не вступайте в спор. Фото: pixabay.com

8 декабря все будет складываться как нельзя лучше. Судьба будет отводить от вас недобрых людей. Поэтому не печальтесь, если какая-то встреча сорвалась. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Результативность труда резко снизится, - говорит астролог. - Большие объемы информации не будут усваиваться. Поэтому старайтесь делить ее на логически завершенные части. Не только учителям следует помнить об этом. Недоразумения будут происходить и в ежедневном общении. Проверяйте, поняли ли вас люди. Вам не хватит терпения во время разговоров с близкими. Не вступайте в спор. У Весов, Скорпионов и Водолеев желание будут совпадать с возможностями".

Овен

Денег едва хватает на ежедневные расходы. Возникнет необходимость одолжить некоторую сумму до поступления прибыли. Пережить трудности помогут отложенные сбережения.

Телец

Ваши финансовые возможности ограничены. Существенных прибылей не ожидается. Ведите плановую экономику. Не допускайте задолженностей.

Близнецы

Финансовые дела будут идти с непредвиденными препятствиями. Не делайте ставку на помощь партнеров. Покупать электронику не пора.

Рак

Большинство денежных операций планируйте на вечернее время. Хорошо будут вестись дела по оформлению наследства и недвижимости.

Лев

Ярких приключений не ищите. Наступил период стабилизации существующих отношений. Позаботьтесь об уюте в доме.

Дева

Этот день не принесет заметного прибыли. Увеличивается отток денег. Не стоит покупать мебель и предметы интерьера.

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Весы

Интересуйтесь делами своих партнеров. Сумейте отстраниться от собственных проблем. Не стоит жаловаться на жизнь.

Скорпион

Дефицита средств не будет. Используйте возможность пополнить свои сбережения. Не сдавайте в ремонт свою технику.

Стрелец

Полученная сумма будет меньше ожидаемой. С вас могут взыскать штраф. Старайтесь удерживать разумный баланс между доходами и расходами.

Козерог

Не подписывайте имущественных поручений. Рискуете потерять свое имущество. Будьте осторожны с чужими деньгами. Записывайте расходы до мелочей. Будьте готовы предоставить подробный отчет.

Водолей

Деньги будут поступать небольшими суммами. Не отказывайтесь от дополнительного приработка. Грандиозные финансовые планы составлять не пора. Будут теряться мелкие вещи.

Рыбы

Не засиживайтесь дома в одиночестве. Проведите вечер в кругу приятных вам людей. Познакомьте любимых со своими друзьями.

Астролог рассказала, чем удивит неделя с 7 по 13 декабря и как использовать это время с пользой.

Автор: Gazeta.ua
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