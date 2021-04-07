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четверг, 08 апреля 2021 07:00

Гороскоп на 8 апреля: назвали наиболее успешные знаки

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Гороскоп на 8 апреля: назвали наиболее успешные знаки
Хорошее время для приобретения собственного авто. Можно воплотить давнюю мечту. Фото: pixabay.com

8 апреля не допускайте возвращения в вашу жизнь бывших отношений. Это приведет лишь к увеличению проблем. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Это день боевых и непримиримых, - говорит астрологиня. Инстинкт самосохранения не будет останавливать смельчаков. Правдолюбы готовы будут отстаивать справедливость. При этом начнут слышать только себя. Аргументы другой стороны будут оставаться без внимания. Чтобы не допустить обострения споров, не планируйте встречи и переговоры на четверг. Договориться партнерам будет непросто. Успех ждет Раков, Весов и Водолеев".

Овен

Ведите гибкую финансовую политику. Ваша неуступчивость может дорого обойтись. Подавайте милостыню нуждающимся.

Телец

Имейте при себе запас денег на непредвиденные расходы. Поход по магазинах не будет удачным. Следите за собственными вещами.

Близнецы

Не одалживайте у людей денег. Вы можете попасть в трудную финансовую кабалу. Не подвергайтесь на штрафные санкции.

Рак

Денег хватает на покрытие текущих расходов. По возможности разделите выплату крупных сумм на несколько частей.

Лев

Залог за недвижимость или авто давать не следует. Деньги пропадут. Остерегайтесь мошенничества.

Дева

Решение будущего наследства отложите. Не пользуйтесь услугами посредников. За их работу вам придется заплатить немалые деньги.

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Весы

Заметных ограничений в финансах вы не будете чувствовать. Можно рассчитывать и на премиальные. Часть своей прибыли отдайте нуждающимся.

Скорпион

Не сдавайте свои вещи в ремонт. Это будут зря потраченные деньги. Хорошее время для приобретения собственного авто. Можно воплотить давнюю мечту.

Стрелец

Денежные переводы задержатся. С оформлением финансовой документации будут возникать проблемы. Обстоятельства будут препятствовать вам получить наличные на руки.

Козерог

Появятся дополнительные расходы. Не стоит заниматься страхованием своего имущества. Взвесьте свои финансовые возможности.

Водолей

Вы будете лишены возможности свободно распоряжаться своими деньгами. Однако серьезных финансовых проблем не ожидается.

Рыбы

Не пытайтесь получить как можно больше пользы от продаж. Сдерживайте желание больше заработать. Как следствие будете иметь веские потери.

Астрологиня порадовала гороскопом на апрель. На каких знаков ждут путешествия и приятные неожиданности.

Автор: Gazeta.ua
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