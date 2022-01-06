Гороскоп на 7 января: какие неожиданности готовит лучший день в году

 
Ексклюзивы
1/5
"Наследники получают 200–600 тысяч долларов" - Омельянчук
"Наследники получают 200–600 тысяч долларов" - Омельянчук
Просмотров: 423
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
1 Просмотров: 1467
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 2808
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Просмотров: 486
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
Просмотров: 5049
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 5922
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Просмотров: 1278
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 10728
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 999
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
1 Просмотров: 4014
Фото
Все фото
5
5
19
4
4
Сегодня Рождество Христово. Чем особенный этот праздник
Сегодня Рождество Христово. Чем особенный этот праздник
На подтопленном Закарпатье объявили штормовое предупреждение
На подтопленном Закарпатье объявили штормовое предупреждение
&quot;Ты предатель. Ты в Украину уехал!&quot; - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
Украинские полярники показали, как пингвины &quot;маршируют&quot; к океану
Украинские полярники показали, как пингвины "маршируют" к океану
Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом
Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом
Видео
Все видео
В центре Хмельницкого "засветили" елку из машин: видео момента
В центре Хмельницкого "засветили" елку из машин: видео момента
Над Украиной летают американские разведчики
Над Украиной летают американские разведчики
"Шум" от Go_A вошел в тройку самых популярных песен в истории Евровидения
"Шум" от Go_A вошел в тройку самых популярных песен в истории Евровидения
В "Дії" запустили "важную услугу"
В "Дії" запустили "важную услугу"
"Не убили и слава Богу": в Запорожской области мужчина "романтично" сделал предложение
"Не убили и слава Богу": в Запорожской области мужчина "романтично" сделал предложение
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 2808
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3303
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 1989
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3204
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1665
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 108
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
пятница, 07 января 2022 07:00

Гороскоп на 7 января: какие неожиданности готовит лучший день в году

  Комментировать
Гороскоп на 7 января: какие неожиданности готовит лучший день в году
Приглядывайтесь к окружающим вас людям. Среди них будут надежные друзья и партнеры. Фото: pixabay.com

7 января – наиболее гармоничный день в году. День исполнения надежд и мечтаний. Судьба будет давать шанс каждому добиться чего-нибудь. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Стоит только быть внимательными и заметить этот шанс, удачно использовать его, – говорит астролог. – Оптимистическое настроение будет преобладать, несмотря на трудности, которые придется преодолевать. Старайтесь избегать прожектерства. Умейте различить мечтаемое и возможное. Наиболее плодотворно ваша голова будет работать после заката. Приглядывайтесь к окружающим вас людям. Среди них будут надежные друзья и партнеры. Много читайте, слушайте аудиокниги. Это время подарков и невероятных предложений. Выигрывает тот, кто будет прислушиваться и присматриваться" .

Овен

Милого сердцу человека не будет рядом. Обстоятельства не будут способствовать романтическому свиданию. Звоните почаще тем, кого любите.

Телец

Вы найдете способ успешно решать финансовые проблемы. Более удачной будет первая половина дня.

Близнецы

В течение дня вам будет везти. Кошелек будет пополняться. Активизируйте финансовую деятельность. Оформляйте имущественные поручения.

Рак

Избегайте зажигательных дискуссий. Особенно на политические и экономические темы. Наживете себе недоброжелателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп для Рыб на 2022 год: когда станет больше денег и интересных предложений

Лев

Преобладает печальное настроение. Ежедневные заботы могут лишить вдохновения. Позвольте самым дорогим людям развлечь вас. Не уединяйтесь.

Дева

Не путайте любви и милосердия. Не наделяйте партнера несвойственными ему свойствами. Воспринимайте его без украшений.

Весы

Вечером вы будете популярны на дружеской вечеринке. Не отказывайте себе в удовольствии. Расслабляйтесь и общайтесь.

Скорпион

Хорошего заработка не будет. Потерпите еще неделю. Ситуация изменится к лучшему. Проверяйте качество купленных вещей. Вам могут продать испорченный товар.

Стрелец

Графики работы и отдыха у вас с любимыми не будут совпадать. Найдите оригинальный способ поддерживать связь с ними.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп для Водолеев на 2022 год: как добиться наибольшего успеха

Козерог

Хорошо отлаженный бизнес будет давать стабильную прибыль. Обеспечьте себе несколько источников доходов. Пополняйте сбережения.

Водолей

Ваша экономика будет понемногу выходить из кризиса. Новые предложения могут быть перспективными. Внимательно рассмотрите каждое из них.

Рыбы

Незаметно будет назревать напряжение между вами и близкими. Попытайтесь предотвратить конфликт. Простите родных.

Неделя с 3 по 9 января будет полна положительных эмоций.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 7 января: какие неожиданности готовит лучший день в году». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
января

Впервые люди пересекли Ла-Манш на воздушном шаре

Самое читаемое
Никто по имени не называет. Миколенко пожаловался на жизнь
Никто по имени не называет. Миколенко пожаловался на жизнь Просмотров: 34632
Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром
Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром
6
 1 Просмотров: 13473
Ноги почернели от зверских издевательств: украинская пленница боевиков в тяжелом состоянии после пыток
Ноги почернели от зверских издевательств: украинская пленница боевиков в тяжелом состоянии после пыток Просмотров: 10980
Только посадка Назарбаева прекратит протесты в Казахстане – оппозиция
Только посадка Назарбаева прекратит протесты в Казахстане – оппозиция
 Просмотров: 9126
Ермак – за столом, Зеленский – на разливе: как президент отдыхает в &quot;Буковеле&quot;
Ермак – за столом, Зеленский – на разливе: как президент отдыхает в "Буковеле"
4
 Просмотров: 7434
Общество
Какая примета укажет на благополучный год и что опасно делать на Рождество
Какая примета укажет на благополучный год и что опасно делать на Рождество Просмотров: 657
Россия продолжает перебрасывать войска в Казахстан
Россия продолжает перебрасывать войска в Казахстан Просмотров: 513
Сегодня Рождество Христово. Чем особенный этот праздник
Сегодня Рождество Христово. Чем особенный этот праздник
5
 Просмотров: 270
Что украинцы больше всего смотрели в новогоднюю ночь: телерейтинг
Что украинцы больше всего смотрели в новогоднюю ночь: телерейтинг Просмотров: 270
В Харькове нашли мертвого младенца в пакете
В Харькове нашли мертвого младенца в пакете 2 Просмотров: 531
Больше всего комментируют
10
Суд наложил арест на всё имущество и активы Порошенко
7
Порошенко анонсировал возвращение в Украину и готовится увидеть Венедиктову
4
Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления
3
У Порошенко отреагировали на арест имущества политика
2
Россия отправила войска в Казахстан
Голосов: 58113
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть