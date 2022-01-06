Гороскоп на 7 января: какие неожиданности готовит лучший день в году

Приглядывайтесь к окружающим вас людям. Среди них будут надежные друзья и партнеры. Фото: pixabay.com

7 января – наиболее гармоничный день в году. День исполнения надежд и мечтаний. Судьба будет давать шанс каждому добиться чего-нибудь. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Стоит только быть внимательными и заметить этот шанс, удачно использовать его, – говорит астролог. – Оптимистическое настроение будет преобладать, несмотря на трудности, которые придется преодолевать. Старайтесь избегать прожектерства. Умейте различить мечтаемое и возможное. Наиболее плодотворно ваша голова будет работать после заката. Приглядывайтесь к окружающим вас людям. Среди них будут надежные друзья и партнеры. Много читайте, слушайте аудиокниги. Это время подарков и невероятных предложений. Выигрывает тот, кто будет прислушиваться и присматриваться" .

Овен

Милого сердцу человека не будет рядом. Обстоятельства не будут способствовать романтическому свиданию. Звоните почаще тем, кого любите.

Телец

Вы найдете способ успешно решать финансовые проблемы. Более удачной будет первая половина дня.

Близнецы

В течение дня вам будет везти. Кошелек будет пополняться. Активизируйте финансовую деятельность. Оформляйте имущественные поручения.

Рак

Избегайте зажигательных дискуссий. Особенно на политические и экономические темы. Наживете себе недоброжелателей.

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Лев

Преобладает печальное настроение. Ежедневные заботы могут лишить вдохновения. Позвольте самым дорогим людям развлечь вас. Не уединяйтесь.

Дева

Не путайте любви и милосердия. Не наделяйте партнера несвойственными ему свойствами. Воспринимайте его без украшений.

Весы

Вечером вы будете популярны на дружеской вечеринке. Не отказывайте себе в удовольствии. Расслабляйтесь и общайтесь.

Скорпион

Хорошего заработка не будет. Потерпите еще неделю. Ситуация изменится к лучшему. Проверяйте качество купленных вещей. Вам могут продать испорченный товар.

Стрелец

Графики работы и отдыха у вас с любимыми не будут совпадать. Найдите оригинальный способ поддерживать связь с ними.

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Козерог

Хорошо отлаженный бизнес будет давать стабильную прибыль. Обеспечьте себе несколько источников доходов. Пополняйте сбережения.

Водолей

Ваша экономика будет понемногу выходить из кризиса. Новые предложения могут быть перспективными. Внимательно рассмотрите каждое из них.

Рыбы

Незаметно будет назревать напряжение между вами и близкими. Попытайтесь предотвратить конфликт. Простите родных.

Неделя с 3 по 9 января будет полна положительных эмоций.