Гороскоп на 7 января: как надо встретить Рождество, чтобы сил хватило на весь год

Финансовые операции будут проходить удачно. Не гонитесь за сверхприбылями. Фото: pixabay.com

7 января проведите в кругу родных. Больше внимания уделите детям. Попробуйте отдохнуть. Этот день придаст сил на весь год. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Наступает время эпатажных личностей и ярких открытий в мире моды, - говорит астрологиня. - В погоне за экстравагантностью не теряйте своего лица. Менять имидж именно сейчас опасно. Подобрать все детали нового образа со вкусом не удастся. Финансовые операции будут проходить удачно. Не гонитесь за сверхприбылями. Отложите часть денег на нужды детей. В этот день полезно посещать места восстановления силы: родительский дом, храм или любимый сад. Много положительной энергии этого дня будет посылать нам природа".

Овен

Не доверяйте решения своих личных проблем посредникам. Они только осложнят ситуацию. Преодолеть напряжение в отношениях сумеете вместе с любимыми.

Телец

Расширяйте круг знакомых. К вам хорошо отнесутся в новой компании. Общение окажется плодотворным и интересным.

Близнецы

Не отрывайтесь от реальности. Любимым хочется объятий и вкусненького. Не загружайте их сознание разговорами о высоких материях.

Рак

Не скрывайте свои разноплановые интересы. Разнообразьте формы общения с мужем (женой). Тогда счастье вернется в ваш дом.

Лев

Переплата за покупку не гарантирует высокого качества. Не бросайте деньги на ветер. Не давайте людям в пользование свои вещи. Они могут быть испорченными.

Дева

Партнеры могут не соответствовать вашим требованиям. Не обижайте их пренебрежительным отношением. Пересмотрите список требований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы назвали свой любимый праздник. Это не Новый год

Весы

Откажитесь от желания что-либо завладеть предметом вашего внимания. Свою судьбу вы встретите позже. Не делайте спонтанных ошибок.

Скорпион

Будет ощущаться усталость и хотеться покоя. Побудьте в одиночестве. Встречи не принесут особых впечатлений.

Стрелец

Никаких интересных событий не ожидается в этот день. Поиски нового партнера не дадут положительного результата. Займитесь делами, которые давно откладывались.

Козерог

Партнеры вновь смогут влюбить вас в себя. Воспользуйтесь случаем устроить романтический вечер. Вспомните свои первые свидания.

Водолей

Ваши избранники будут уделять много внимания младшим членам семьи. Их могут отвлекать домашние заботы. На интимное свидание не стоит рассчитывать.

Рыбы

Партнеры будут выявлять инициативу. Не оставайтесь бесстрастными. Вечер обещает быть интересным.

Астрологиня рассказала, кому в январе удастся разбогатеть.