Гороскоп на 7 сентября: у кого появятся деньги и новые возможности

Большинство важных дел следует планировать на вечер. Фото: pixabay.com

7 сентября будем иметь Новолуние. Утром все будет валиться из рук. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Оставаться уравновешенными будет непросто, - говорит астролог. - Обеспокоят неутешительные новости. Большинство важных дел следует планировать на вечер. Под конец рабочего дня договориться с окружающими будет легче. Установку нового оборудования и приобретение офисной техники тоже лучше провести после обеда. Перед Овнами и Львами откроются новые возможности. Появятся деньги в кошельках Раков, Близнецов и Дев".

Овен

Относительно удачный день. Задержитесь дольше на работе. Прибыли вас порадуют. Осуществлять куплю-продажу собственного имущества лучше с помощью посредников.

Телец

Начинать ремонт не следует. Из-за нехватки средств он продлится долго. Некоторое время будет удерживаться низкий уровень заработка.

Близнецы

Ничто не помешает осуществлению ваших финансовых планов. Можно браться даже за смелые проекты, но только после обеда.

Рак

В течение дня финансовая ситуация в корне изменится. Спокойно и настойчиво идите к своей цели. В конце все сложится в пользу вашему бюджету.

Лев

Шансов улучшить состояние финансовых дел не предвидится. Однако ваш денежный запас позволит и в дальнейшем планомерно вести хозяйство.

Дева

Оформляйте имущественные поручения. Решайте вопрос передачи собственности по наследству. Часть своей прибыли отдайте на благотворительные дела.

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Весы

Вы можете не заметить серьезных ошибок в своих расчетах. Проверяйте финансовый баланс. Не допускайте переплаты за товары и услуги.

Скорпион

Серьезных финансовых проблем не предвидится. Пополните свой денежный запас. Ваша материальная поддержка понадобится родным. Не отказывайте.

Стрелец

Ожидаются стабильные доходы. Будьте последовательны. Не спешите с принятием решений по сотрудничеству с новыми партнерами. Дайте себе время на размышления.

Козерог

Небольшие финансовые операции будут проходить удачно. Делать значительный вклад в новые проекты не следует. Прибыль не оправдает ваших надежд.

Водолей

Дополнительной прибыли не будет. Рассчитывайте на деньги, которые есть в кармане. Их будет вполне достаточно для обеспечения привычного уровня жизни.

Рыбы

Будет ощущаться острая нехватка средств. Выйти на желаемый уровень заработка пока не удастся. Близкие люди поддержат вас.

Неделя с 6 по 12 сентября порадует Овнов и Козерогов, Тельцов и Весов.