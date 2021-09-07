Гороскоп на 7 сентября: кому удастся легко похудеть

Тельцам и Девам стоит идти к стоматологу. Фото: pixabay.com

7 сентября повремените с удалением родинок. Улучшить самочувствие поможет курс массажа. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Вовремя обращайтесь к врачу, - говорит астролог. - Не игнорируйте бол в груди. Будьте осторожны за рулем. Откажитесь от закалки. Головная боль напомнит о себе из-за изменения погодных условий. Овнам и Козерогам удастся легко похудеть. Подберите диету с врачом. Тельцам и Девам стоит идти к стоматологу. Лечение улучшит состояние ротовой полости. Забудете о зубной боли и кариесе надолго".

Овен

Уделите внимание уходу за полостью рта. Предупреждайте заболевания десен. Во время чистки зубов делайте массаж десен. Подберите профилактическую зубную пасту.

Телец

Откажитесь от дополнительной порции кофе. Выбирайте напитки из целебных трав. Укрепляет иммунитет.

Близнецы

Надевайте защитное снаряжение во время занятий спортом. Есть опасность травмирования. Не стоит стремиться к рекордам. Организм не в лучшей форме.

Рак

Поддержите работу печени. Начните прием препаратов для восстановления ее функции. Особенно после антибиотиков. Уделите внимание питанию.

Лев

Интенсивно будут откладываться соли в области шейного отдела позвоночника. Начните курс лечебного массажа. Не допускайте развития остеохондроза.

Дева

Обостряются болезни позвоночника. Следите за осанкой. Не поднимайте тяжелого. В случае необходимости носите корсет.

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Весы

В целом сохранится хорошее самочувствие. Организм будет нуждаться в дополнительном увлажнении. Пейте чистую воду.

Скорпион

Не провоцируйте появления застойных явлений в организме. Больше двигайтесь. Не переохлаждайтесь.

Стрелец

Хорошее время для начала лечения мастопатии и других заболеваний молочных желез. Нельзя делать хирургических операций. Они пройдут с осложнениями.

Козерог

Берегитесь поражения электрическим током. Соблюдайте правила безопасности при работе с бытовой техникой.

Водолей

Предупреждайте приступы головной боли. Пересмотрите режим дня. Не лишайте себя полноценного отдыха.

Рыбы

Обеспечивайте условия для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы. Ведите активный образ жизни. Танцуйте.

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