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четверг, 07 октября 2021 07:00

Гороскоп на 7 октября: где искать ключи от своего счастья

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Гороскоп на 7 октября: где искать ключи от своего счастья
Только в объятиях детей и любимых будете чувствовать себя по-настоящему успешными. Фото: pixabay.com

7 октября все пойдет в ваши руки. Покупайте недвижимость и авто, отправляйтесь в путешествие и командировки. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Большинство дел этого дня потребуют холодного расчета и оперативности их выполнения, - говорит астролог. - Интеллектуальные виды деятельности будут прибегать лучше физического труда. Однако не стоит спешить с выводами. Будет мешать работе беспорядочная суета плохих работников. Сдерживайте желание резко высказаться в адрес таких людей. Они не будут молчать. В конце концов трудно будет сосредоточить внимание на работе. Следите за самочувствием. Может ощущаться ослабленность организма. Ключи от своего счастья ищите среди родных и дорогих сердцу людей. Только в объятиях детей и любимых будете чувствовать себя по-настоящему успешными. Послеобеденняя пора - время судьбоносных событий и решений. Все будет удаваться с первого раза".

Овен

Сумма необходимых расходов значительно превышает ваши возможности. Откажитесь от покупок в кредит. Не делайте долгов.

Телец

Резко увеличивается отток средств. Вашими ресурсами воспользуются близкие люди. Придется обходиться малым.

Близнецы

Деньги сами будут идти в ваши руки. Вам останется только позаботиться об их разумном распределение. Возможна ценная находка.

Рак

Будут поступать различные финансовые предложения. Не отказывайтесь от дополнительных источников дохода.

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Лев

День рискованной финансовой деятельности. Возможны серьезные потери. Не берите денег под залог. Вы потеряете свое имущество.

Дева

Лишнего капитала на счете не будет. Однако не стоит жалеть средств на благотворительные дела. Они скоро вернутся к вам в виде финансовой удачи.

Весы

Напомнят о себе старые задолженности. Размер прибыли будет несколько ниже ожидаемого. Не беритесь за сомнительные финансовые проекты.

Скорпион

В вашем распоряжении достаточно денег. Можно осуществить давно запланированные покупки. Только не спешите с выбором, чтобы не переплачивать.

Стрелец

Уровень заработка постепенно снижаться. Будет возникать проблема с получением наличных на руки. Выбирайте безналичную форму расчета.

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Козерог

Поступит небольшая сумма денег. Основные доходы следует ожидать позже. Часть сэкономленных средств пойдет на нужды семьи.

Водолей

Проблем с деньгами не будет. Подождите с выплатой первого страхового взноса. Не заниматься куплей-продажей недвижимости.

Рыбы

Бизнес потребует дополнительных взносов. Не желательно на этом экономить. Дальновидная финансовая политика принесет впоследствии хорошую прибыль.

Астролог удивила прогнозом на неделю. Этот гороскоп должен прочитать каждый.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
07
октября

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