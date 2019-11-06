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четверг, 07 ноября 2019 07:00

Гороскоп на 7 ноября: кому звезды обещают карьерный рост

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Гороскоп на 7 ноября: кому звезды обещают карьерный рост
Знакомство пройдет неудачно. Не следует назначать первое свидание. Фото: astrozodiac.net

7 ноября люди будут несдержанные на язык. Быстро могут распространяться сплетни. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не стоит слепо увлекаться новыми творческими проектами, - говорит астролог. - Рожденные в этот день идеи потребуют проверки на жизнеспособность. Отложите начало учебных занятий с научных дисциплин. Знакомство пройдет неудачно. Не следует назначать первое свидание. Будут беспокоить тревожные сны. Выспаться не удастся. Примите вечером расслабляющую ванну. Овнам и Близнецам звезды обещают карьерный рост. Их заработки вырастут".

Овен

Будет удерживаться средний уровень достатка. Вы легко сможете удовлетворить некоторые из своих желаний. Не покупают одежды. Вовремя приходите на работу, не игнорируйте своих обязанностей.

Телец

Высока вероятность ошибок в расчетах. Внимательно следите за движением денег.

Близнецы

Проблем с финансами не будет. Не задерживайте деньги в кармане. Вкладывайте средства в обновление профессионального оборудования. Не покупайте компьютеров.

Рак

В этот день дела будут идти плохо. Надежды на улучшение финансовой ситуации не оправдаются. Ожидаемые деньги не поступят. Еще потеряется какая-то ценная безделушка.

Лев

Через ряд досадных недоразумений вы не получите обещанных денег. Не переживайте. Задержка с выплатами является временным неудобством.

Дева

Пользуйтесь услугами посредников. Прислушайтесь к советам коллег. Выгодно разместить свои средства вы сможете с помощью окружающих.

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Весы

Ряд проблем потребует дополнительных финансовых затрат. Деньги будут всплывать быстро. Родственники на смогут помочь. Ищите дополнительные средства экономии.

Скорпион

Будьте последовательны. Не предавайте своей экономической политике. Любые нововведения не лучшим образом повлияют на ваш бюджет.

Стрелец

Денежные переводы будут задерживаться. Из-за нехватки средств некоторые дела придется отложить. Не берите кредиты под залог. Немного подождите.

Козерог

Прибыльным этот день не будет. Увеличивается нагрузка на ваш кошелек. Не берите на себя спонсорских обязанностей. Проверяйте сдачу на рынке.

Водолей

Сэкономить не удастся. Имейте при себе запас денег. Увеличатся расходы на нужды детей. Не жалейте на это средств.

Рыбы

Крупные покупки можно сделать за счет имеющихся сбережений. Осторожно обращайтесь с техникой. Ее ремонт принесет значительные убытки.

Синоптик сообщила, когда ждать похолодание.

Автор: Gazeta.ua
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