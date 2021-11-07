Гороскоп на 7 ноября: к кому будут липнуть деньги и подарки

Улучшится финансовая ситуация у Раков, Весов, Скорпионов и Стрельцов. Фото: pixabay.com

7 ноября возникнут сомнения в искренности чувств любимых. Устройте романтическую прогулку для двоих. Сомнения отпадут. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В воскресенье будет преобладать оптимистическое настроение, – говорит астролог. – И это не будет зависеть от внешних обстоятельств. Не беритесь по возможности за тяжелый труд. Пусть важные дела подождут к понедельнику. Создайте себе комфортную атмосферу. Хорошо проветривайте помещение. Наслаждайтесь продолжительным пребыванием в ванной. Выезды на природу и общение с друзьями планируйте на следующей неделе. Улучшится финансовая ситуация у Раков, Весов, Скорпионов и Стрельцов. К вам будут липнуть деньги и подарки".

Овен

Небольшая прибыль существенно не улучшит ваше финансовое положение. По возможности поддержите знакомых в затруднении. Отданные деньги быстро вернутся к вам.

Телец

Не желательно отправляться в поездку. Вас ждут большие убытки в пути. Преданные в пользование людям вещи вернутся испорченными.

Близнецы

В дополнительных расходах будут нуждаться младшие члены семьи. Поход по магазинам будет неудачным. Проверяйте качество приобретаемых товаров.

Рак

Финансовых проблем не будет. Можно свободно планировать отдых. Собралось много срочных выплат. Заплатите свои счета.

Лев

Отправляться на заработки по выходным не стоит. Ваша работа не будет оценена по достоинству. Выставлять на продажу свои вещи тоже не следует. Их заберут за бесценок.

Дева

Вы не сможете воспользоваться заработанными деньгами по своему усмотрению. На вашу поддержку рассчитывают близкие. Ищите дополнительные средства экономии.

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Весы

Средств будет хватать. Пригласите семью на прогулку, говорите, как любите и цените их.

Скорпион

Торговые операции будут лучше проходить утром. Приобретенные в воскресенье вещи будут служить долго. Следите за изменением курса валют.

Стрелец

Денег будет достаточно. Позвольте себе быть щедрыми. Побалуйте близких вкусненьким. Позаботьтесь о культурной программе на выходные.

Козерог

В вашем распоряжении мало денег. Не создавайте финансового дефицита. Не обольщайтесь на покупку уцененных товаров на распродаже.

Водолей

Не трогайте свои сбережения. В скором времени вам придется покрывать за счет сэкономленных средств дефицит своего бюджета. Купите только самое важное.

Рыбы

Ваши возможности ограничены. Соотносите покупки с наличной суммой. Не делайте долгов.

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