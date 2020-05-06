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четверг, 07 мая 2020 07:00

Гороскоп на 7 мая: кому звезды обещают богатство и успех

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Гороскоп на 7 мая: кому звезды обещают богатство и успех
Дышите полной грудью. Вбирайте силу природы и будьте здоровы. Фото: pixabay.com

7 мая прислушайтесь к своему сердцу. В этот день более чувствительными становятся уши, глаза и душа. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будет полнолуние, - говорит астролог. - Не засиживайтесь в квартире, если есть дача. Работайте на земле, ходите босиком. Дышите полной грудью. Вбирайте силу природы и будьте здоровы. Желательно меньше говорить. Не следует планировать переговоров. Лучше восстановить силы поможет пребывания в одиночестве. Выставлять свои вещи в продажу не следует. Богатство и успех звезды пророчат Близнецам, Ракам, Львам и Девам".

Овен

Вы не будете знать счета своим деньгам. Поэтому можете остаться без копейки. Не допускайте больших расходов. Не воспринимайте игривое поведение окружающих за проявление любви. Оценивайте трезво мотивы их поступков.

Телец

Легко будут решаться имущественные вопросы. Однако за осуществление крупных денежных операций браться не следует. Продвигайтесь вперед небольшими шагами.

Близнецы

Появляться дополнительные шансы повысить свои заработки. Сумейте ими воспользоваться. Освободите свой вечер от дел. Проведите его с любимыми. Приготовьте вместе ужин. Поделитесь новостями дня.

Рак

Хорошо налаженный бизнес принесет ожидаемые прибыли. Поиски дополнительных источников доходов не дадут положительного результата. Хозяйничайте экономно.

Лев

Ваш карман пополнится. Открывайте депозитные счета. Участвуйте в благотворительных акциях. Покупайте и обустраивайте новые участки земли. Позаботьтесь о внешнем виде. Любимым приятно будет видеть вас в лучшей форме.

Дева

Звезды будут способствовать вашему обогащению. Но выбрать верное направление деятельности должны вы сами. Сделайте все возможное для пополнения кошелька.

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Весы

Любимые рассчитывают на вашу откровенность и надежность. Сделайте все необходимое со своей стороны для установления взаимного доверия. Умейте хранить чужие тайны.

Скорпион

Воздержитесь от принятия решений по финансовым вопросам. Внесены в новые проекты деньги исчезнут. Решайте вместе с партнерами хозяйственные проблемы. Так вы сможете предупредить конфликты и удобно обустроить общее пространство.

Стрелец

Деньги будут поступать небольшими суммами. Воспользуйтесь финансовым резервом. Будьте внимательны. Случайности в этот день не будет. Неожиданные встречи направят вас к новым романтическим приключениям.

Козерог

Получите хорошее вознаграждение за добросовестный труд. Прибыль оправдает ожидания. Можно будет позволить себе внеплановые расходы. Откройте старые фотоальбомы. Приятные воспоминания поднимут настроение.

Водолей

Вас ждет приятная неожиданность. Среди окружающих заметите человека с похожими к вашим взглядами. Объясниться с ним будет не сложно. Действуйте.

Рыбы

Встречи с вами будут искать бывшие знакомые. Они будут иметь серьезные намерения восстановить прерванное общение. Определитесь, насколько вас интересуют эти отношения.

Первая неделя мая приготовит немало изменений. Сдерживайте желание поссориться.

Автор: Gazeta.ua
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