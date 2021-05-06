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пятница, 07 мая 2021 07:00

Гороскоп на 7 мая: как пережить один из самых сложных дней недели

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Гороскоп на 7 мая: как пережить один из самых сложных дней недели
Будут разрушатся планы, ломаться вещи и техника. Фото: pixabay.com

7 мая - один из самых сложных дней недели. Просто утром одна за другой будут возникать непредвиденные проблемы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будут разрушатся планы, ломаться вещи и техника, - говорит астролог. – Часто могут возникать аварийные ситуации на дорогах. Друзья, коллеги и соседи будут раздражены. Может беспокоить головная боль. Желательно избегать значительных физических и психических нагрузок в течение дня. Соблюдайте правила безопасности при пользовании электроприборами. Не стоит портить отношения ревностью. Больше доверяйте партнерам. Не бойтесь чувствовать себя счастливыми".

Овен

День удачного решения финансовых проблем. Завершайте начатые дела. Рассчитайтесь за предоставленные услуги. Крупных покупок не делайте.

Телец

Не стоит открывать новых банковских счетов. Масштабные финансовые операции будут проходить с задержками. Вкладывайте деньги в обустройство дома.

Близнецы

Средств становится все меньше. Их чуть хватает на ежедневные расходы. Интересных финансовых предложений не будет. Купленные товары не удовлетворят своим качеством.

Рак

Незначительные денежные поступления разойдутся на уплату задолженностей. Увеличатся расходы на нужды семьи. Экономьте.

Лев

Основная прибыль не будет покрывать текущие расходы. Может ощущаться дефицит средств. Ищите дополнительные источники заработка.

Дева

Не берите на себя дополнительных финансовых обязательств. Выполнить их будет сложно. Не оставляйте без присмотра свои вещи. Потерянное не вернется.

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Весы

Не пытайтесь любой ценой заработать больше денег. Берегите имущество от повреждения. Избавьтесь от лишних вещей в доме.

Скорпион

Финансовые проблемы понемногу отступают. Ожидаемые деньги поступят вовремя. Не допускайте задолженностей. Вовремя оплачивайте счета.

Стрелец

Для увеличения доходов придется приложить немалые усилия. Не отказывайтесь от материальной поддержки со стороны родных.

Козерог

Продолжается сложный период. Расходы превышают доходы. Не идите на финансовый риск. Лотерейные билеты не будут выигрышными.

Водолей

Неудачный день для ведения переговоров по финансовым вопросам. В вашем распоряжении ограниченное количество денег.

Рыбы

Ваша финансовая деятельность будет успешной. Тратьте деньги не только на собственные нужды. Будьте щедрыми. Угостите родных вкусненьким.

Прогноз астролога на май не оставит равнодушным никого.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
07
мая

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