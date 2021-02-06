Гороскоп на 7 февраля: кому улыбнется удача

Люди легко будут идти на общение с вами. Не засиживайтесь дома. Фото: pixabay.com

7 февраля будет преобладать пессимистическое настроение. Не сидите в ожидании хороших новостей. Порадуйте себя обновкой. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Попробуйте сами поднять себе настроение, - говорит астрологиня. - Посмотрите любимый фильм. Позвоните приятному человеку. Люди легко будут идти на общение с вами. Не засиживайтесь дома. Отдохните в дружеском обществе. Кому-то придется оказаться в эпицентре чужого конфликта. Будьте дипломатическими. Помогите людям прийти к согласию. Удача улыбнется Близнецам, Девам, Козерогам и Водолеям".

Овен

Не отказывайте себе в удовольствии провести выходные в непривычной обстановке и с особой компанией.

Телец

Хорошее время для начала интимных отношений. Но будьте осторожны с выбором места и времени для этого события. Вам могут мешать.

Близнецы

Ваш дом будет полон гостей. Побыть наедине с любимыми вряд ли удастся. Не скупитесь на добрые слова в их адрес.

Рак

Удовлетворите свое давнее желание. Пообщайтесь с природой. Вместе с милыми отправляйтесь в поход или прогуляйтесь зимним парком. Это событие надолго запомнится.

Лев

Сентиментальность любимых будет вам непонятной. Не стоит с ними об этом говорить. Разговор может стать неприятным. Будьте великодушны.

Дева

Жизнь будет вносить свои коррективы в ваши планы. Семейные обстоятельства не оставят свободного времени на отдых. Попробуйте сохранить хорошее настроение.

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Весы

Молодые пары будут переживать сложный период. У вас могут возникнуть сомнения в верности партнеров. Не переживайте. Вы зря драматизируете ситуацию.

Скорпион

Продумайте вместе с любимыми свой отдых. Прислушивайтесь к их желаний. Часть из них вы сможете удовлетворить уже в эти дни.

Стрелец

Общение в эти дни будет много. По-настоящему расслабиться окружающие не дадут. Освободите для себя вечер воскресенья. Насладитесь тишиной и спокойствием.

Козерог

Партнеры будут исключительно красноречивыми. Превратитесь в лучшего слушателя. Проявляйте живой интерес их делами. Сейчас любимые требуют именно этого.

Водолей

Поддерживайте переписку с приятными людьми. Они будут способствовать сохранению вашего хорошего настроения. Даже если с любимыми вышло недоразумение.

Рыбы

Друзья попытаются устроить вашу личную жизнь. Вряд ли стоит соглашаться на их предложения. Не тратьте время на общение с незнакомцами.

Астрологиня рассказала, для кого первые выходные месяца будут прибыльными и успешными.