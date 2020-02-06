Гороскоп на 7 февраля: кому пятницу принесет славу и деньги

Первая неделя февраля закончится хорошо у тех, кто проведет его в домашней атмосфере с любимыми и детьми. Фото: astrozodiac.net

7 февраля будет увеличиваться внутренняя тревожность. Ухудшится самочувствие кардиологических больных. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Без уважительных на то причин может нахлынуть ностальгическое настроение, - рассказывает астролог. - Этот день не подходит для создания нового. Отношения между любимыми и друзьями будут проверяться на верность. Помогайте знакомым словом и делом. Деньги и слава придут в жизнь упорных и решительных. Это подходящее время для романтического свидания. Покупку одежды и обуви лучше отложить. Вещи не будут носиться долго. Первая неделя февраля закончится хорошо у тех, кто проведет его в домашней атмосфере с любимыми и детьми. Усугубляется ситуация на дорогах. Увеличится количество аварий. Позаботьтесь о своей безопасности".

Овен

Сохраняется стабильное материальное положение. Займитесь переоснащением жилого помещения. Выбросьте из дома старый хлам. Не покупайте бытовой техники.

Телец

Вам не хватает здорового практицизма. Когда покупаете вещи, учитывайте их функциональность. Внешняя привлекательность может быть обманчивой.

Близнецы

Старайтесь не допустить значительных потерь. За мелкими не жалейте. Удача в финансовых вопросах в этот день будет сопровождать вас.

Рак

В ваших руках не будет большой суммы. Работайте на перспективу. Верно направлена финансовая политика вскоре принесет хорошие заработки

Лев

Большинство заработанного пойдет на погашение долгов. Не берите на себя ответственность за чужие деньги. Избегайте рискованных финансовых дел.

Дева

Денег будет достаточно. Наведите порядок в своей бухгалтерии. Будьте готовы к общению с налоговой. Не берите взятки.

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Весы

Не стоит позволять другим вмешиваться в ваши финансовые дела. Относитесь критически к советам. Занимать людям деньги не следует.

Скорпион

После уплаты всех необходимых счетов в кармане останется мало денег. Дополнительной прибыли не ожидается. Согласно небольшими должны быть и затраты.

Стрелец

Будет беспокоить ограничения в финансах. Это обстоятельство может сковывать деловую активность. Близкие поддержат вас.

Козерог

Звезды будут способствовать осуществлению ваших финансовых планов. Но не стоит в этот день менять место работы.

Водолей

Ничто не будет препятствовать вашему финансовому успеху. Действуйте смело. Внешние обстоятельства будут способствовать обогащению.

Рыбы

Из-за халатности партнеров по бизнесу вы избавитесь дополнительной прибыли. Старайтесь не терять материальной независимости.

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