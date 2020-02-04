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вторник, 04 февраля 2020 17:26

Февраль не свирепствует: в Украине массово расцветают подснежники
5

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Подснежники в Запорожье
Фото: Olesya Shuplyak
Подснежники в Запорожье
Подснежники в Харькове
Подснежники в Киеве
Подснежники в Киеве

В Украине из-за нетипичной погоды массово цветут подснежники, обычно расцветающие весной.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

В частности, цветение подснежников уже заметили в Киеве, Запорожье и Харькове. Также о подснежниках пишут жители Львовщины, Луганской и Одесской областей и других регионов страны.

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2019 год оказался самым теплым за последние 5 лет не только в Украине, но и по всему миру. Потепление связано с изменениями во всей климатической системе.

В декабре из-за очередной волны тепла начался вегетативный период. Цветут деревья во многих регионах - сливы, калина. Распускается верба, цветы.

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04
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