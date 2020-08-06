Гороскоп на 7 августа: каково финансовое будущее ждет каждый знак зодиака

Близнецы и Девы не будут чувствовать затруднения. Можно планировать крупные покупки. Фото: pixabay.com

7 августа старайтесь не делать любимым замечаний. Они будут воспринимать их как личное оскорбление. Будьте щедрыми на комплименты. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Эстеты и гурманы могут окунуться в мир любимых занятий, - говорит астролог. - День способствует раскрытию творческих способностей. Обостряется слух и обоняние. Получайте удовольствие от общения с миром прекрасного. Время покупать духи, украшения и предметы интерьера. Женщины в этот день будут выглядеть особенно неотразимыми. Мужчины будут чувствовать эту привлекательность и влюбляться. Деньги будут идти в руки Львов и Водолеев. Немного подождать заработков придется Овнам, Тельцам и Ракам. Близнецы и Девы не будут чувствовать затруднения. Можно планировать крупные покупки. Весам и Рыбам лучше сэкономить часть заработанного".

Овен

Не участвуйте в имущественных спорах. Они будут решаться не в вашу пользу. Берегите свои вещи от повреждения в публичных местах.

Телец

Направленные на повышение уровня доходов меры не оправдают себя. Усилия окажутся напрасными. Это день низкой производительности труда. Сделайте ревизию своих активов.

Близнецы

Обходите авантюрные финансовые предложения. Наблюдайте за изменением экономической ситуации. Не рискуйте собственными деньгами.

Рак

Денег мало. Хозяйничайте экономно. Занимать большую сумму у частного лица опасно. Вы надолго подпадете под зависимость от воли кредитора.

Лев

Будет наблюдаться положительный финансовый баланс. Можно подумать и о пополнении сбережений. Порадуйте себя обновкой.

Дева

Сделайте желаемые покупки в утреннее время. Вечерние переговоры по финансовым вопросам лучше отменить. Остерегайтесь мошенничества.

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Весы

Этот день не принесет существенных доходов. Ограничьтесь необходимыми ежедневными расходами. Проверяйте правильность оформления гарантийных документов, когда покупаете что-то.

Скорпион

Заработки снижаются. Они едва будут покрывать расходы. Не стоит заниматься вопросами купли-продажи недвижимости. Выгодных предложений не будет.

Стрелец

В течение дня придется решать несколько срочных финансовых вопросов. Будьте готовы к незапланированным расходам. Действуйте осторожно.

Козерог

Ваши попытки увеличить свои доходы не дадут ощутимых результатов. Финансовая ситуация будет оставаться нестабильной. Не одалживайте людям деньги.

Водолей

Ожидается поступление доходов. Однако удачно воспользоваться ими вы не сможете. Подождите с затратами. Возможны задержки при проведении банковских операций.

Рыбы

День упущенных возможностей. Не волнуйтесь. Вскоре ситуация кардинально изменится. А пока не допускайте переплаты за предоставленные услуги.

В течение недели с 3 по 9 августа подождите с кардинальными изменениями в личной жизни. Астролог посоветовала, как сделать августа самым счастливым месяцем в году.