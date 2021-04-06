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среда, 07 апреля 2021 07:00

Гороскоп на 7 апреля: чего нельзя делать в этот день

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Гороскоп на 7 апреля: чего нельзя делать в этот день
В этот день нельзя работать в саду и на огороде, сажать и подрезать деревья, шить, стирать и убирать. Фото: pixabay.com

Утром 7 апреля воздержитесь от ссор. Конфликт может привести к разрыву отношений. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Не стоит закладывать фундамент нового дома, - говорит астрологиня. - Он будет ненадежным. Скреплять подписью договоренности тоже не следует. Перенесите это на пятницу. Благоприятное время для критики и поиска ошибок. Будьте самокритичны. И не указывайте другим неуместность в их работе. Наживете себе недоброжелателей. Но качество работы не улучшится. Отпразднуйте Благовещения. В этот день нельзя работать в саду и на огороде, сажать и подрезать деревья, шить, стирать, убирать и ремонтировать. Проведите вечер с семьей. Вспомните самые интересные моменты вашей семейной истории".

Овен

Вашему бюджету не угрожает финансовый кризис. Вкладывайте деньги в обновление своего жилища. Путешествуйте.

Телец

Работа этого дня большой прибыли не принесет. Рассчитывайте на имеющиеся средства. Занимайтесь домашними делами. Избавьтесь от лишних вещей в доме.

Близнецы

Денег хватает на необходимое. Без крайней необходимости не трогайте финансовый запас. Дополнительных расходов потребуют дети.

Рак

Принципиальных сдвигов к лучшему не предвидится. Заемные людям вещи вернутся к вам поврежденными.

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Лев

Поступление денег задержится. Выходные придется провести в экономном режиме. Берегитесь воров на рынке.

Дева

Карман не будет пустым. Бодрствуйте во время совершения покупок. Из-за неосмотрительности можно переплатить за товар. Потерянные вещи не скоро найдутся.

Весы

Желательно не ходить по магазинам без определенной цели. Деньги будут быстро таять. А приобретенные мелочи не будут по-настоящему полезными.

Скорпион

Есть шанс получить премиальные. Сделайте себе маленький подарок. Пополните свою коллекцию. Но не теряйте здравого практицизма.

Стрелец

Ситуация сложная. Будет много работы, и мало денег. За каждую копейку придется бороться. Старайтесь хотя бы не терять заработанного. Избегайте штрафных санкций.

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Козерог

Ваши счета будут увеличиваться только на бумаге. Получить наличные на руки будет сложно. Но отказывать себе в маленьких удовольствиях не следует.

Водолей

Не занимайтесь сверкой финансовой документации. Отложите решение имущественных вопросов до следующего понедельника. Ошибки в расчетах обойдутся дорого.

Рыбы

Поступит уникальное финансовое предложение. Воспользуйтесь им. Примите участие в благотворительной акции.

Астрологиня сделала прогноз на апрель. Он не оставит равнодушным ни одного.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
07
апреля

Затонул один из крупнейших линкоров своего времени

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