Гороскоп на 6-7 марта: чем порадуют первые выходные весны

Не переезжайте на отдых в другую климатическую зону. Трудно будет проходить акклиматизация. Фото: pixabay.com

6-7 марта откажитесь от длительных походов и веселых развлечений. Лучше вы будете чувствовать себя в мягком кресле рядом с любящими людьми. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"В выходные желательно свести волнения к минимуму, - говорит астрологиня. - Может ухудшаться самочувствие больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Не переезжайте на отдых в другую климатическую зону. Трудно будет проходить акклиматизация. Восстановить внутреннее равновесие поможет тихое течение воды. Проведите некоторое время на берегу водоема. Первые выходные весны порадуют известиями от бывших коллег и одноклассников. Душу согреют приятные воспоминания".

Овен

Деньги будут быстро таять. Новых поступлений не будет. Не стоит переживать по этому поводу. Судьба удерживает вас от приобретения мусора.

Телец

Карман быстро опустошается. Размер доходов не удовлетворяет потребностей вашей семьи. Поддержки родных не следует ожидать. Продумайте финансовую стратегию на эти дни заранее.

Близнецы

Вашим расчетам не помешает больше практицизма. Старайтесь рационально использовать свои средства. Тогда их хватит до нового заработка.

Рак

Финансов хватает на отдых и развлечения. Покупайте товары для детей. Поход на рынок лучше спланировать на утро субботы. В воскресенье старайтесь тратить меньше денег.

Лев

Деньги будут поступать небольшими суммами. Этого достаточно для приобретения необходимого. Избегайте имущественных споров. Так вы сможете избежать материальных потерь.

Дева

Денег в кармане будет достаточно. Начнет раздражать постоянное изменение цен. Трудно в такой ситуации четко рассчитать свои расходы.

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Весы

Отложите решение финансовых вопросов до следующей недели. Вы можете наделать ошибок. Изменения цен на товары и услуги заставит вас пересмотреть планы на отдых.

Скорпион

Ожидаются небольшие денежные поступления. Это позволит вам чувствовать себя более уверенно. Экономить не придется. Приобретение бытовой техники лучше отложить.

Стрелец

Попытки заработать будут мало результативными. Возможны убытки из-за повреждения вашего имущества другими людьми. Наведайтесь на дачу.

Козерог

Обстоятельства будут складываться неплохо. Можно будет договориться с людьми об обмене услугами на каких-то приемлемых условиях.

Водолей

Позаботьтесь о защите вашего капитала. Будьте экономными. В ближайшее время весомого пополнения не ожидается.

Рыбы

Неудачные дни. Сократите список расходов до необходимого минимума. Оставайтесь дома. Наведите порядок в своих вещах. Предложите материальную поддержку родственникам.

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