Гороскоп на 6 января: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех

Не довольствуйтесь устными договоренностями с партнерами. Все договоры оформляйте официально. Фото: pixabay.com

6 января прогоните сумм из своего дома. Не тратьте время на выяснение отношений с окружающими. Делитесь с ними своим возвышенным настроением. К вам будут тянуться люди. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Эмоциональные порывы будут мешать действовать взвешенно и продуманно, - говорит астрологиня. - Иногда поступки окружающих могут казаться нелогичными. Будьте готовы к непредвиденному развитию событий. Не довольствуйтесь устными договоренностями с партнерами. Все договоры оформляйте официально. Избегайте деловых контактов с чрезмерно честолюбивыми лицами. Вам будете хотеть движения. Любимые потребуют покоя. Реализуйте каждый свое желание. Такой выбор удовлетворит обоих. Высокие заработки и невиданный успех ждут Тельцов, Раков, Дев и Козерогов".

Овен

Иногда будет появляться возможность найти дополнительный заработок. Не упустите такой возможности. Деньги не будут держаться кармане.

Телец

Уровень доходов постепенно растет. Могут поступить и дополнительные выплаты в виде премиальных. Сделайте подарки близким.

Близнецы

Денег не хватает на оплату необходимых счетов. Ищите выход из положения спокойно. Поспешные решения приведут к новым убыткам.

Рак

Экономить не придется. Ваш кошелек станет значительно тяжелее. Сделайте передышку. Отложите очередные встречи по финансовым вопросам.

Лев

Не стоит обдумывать новые коммерческие проекты. Это день расходов. Заработать вряд ли удастся. Позвольте себе немного насладиться.

Дева

Вы сможете сделать много полезных покупок. Будет везти на выгодные финансовые предложения. Часть денег отдайте на благотворительные дела.

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Весы

В вашем распоряжении скромная сумма. Придется отказаться от части своих планов. Но умных хозяек такие мелочи не будут подавлять.

Скорпион

Трудно будет удерживать достойный уровень материального обеспечения. Торговые операции будут проходить неудачно. Бодрствуйте во время проведения денежных расчетов.

Стрелец

Изменений к лучшему не ожидается. Следите за оформлением финансовых бумаг. Вовремя рассчитайтесь с налоговой. Не пользуйтесь кредитными карточками.

Козерог

Профессиональный успех скажется и на ваших доходах. Жаловаться на недостаток средств не придется. Вложите деньги в обновление рабочего оборудования.

Водолей

Потребность в деньгах растет. Увеличивается дефицит средств. Но пока путей к улучшению финансового положения вы не будете видеть. Понадобится умение экономить.

Рыбы

Денежные поступления будут носить случайный характер. Основной источник доходов прибыли в этот день не даст. Для воплощения крупных проектов придется искать спонсоров.

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