Гороскоп на 6 января: что сделать, чтобы ваши мечты начали сбываться

Рождественский вечер лучше подходит для того, чтобы загадывать желания. Молитва будет иметь чрезвычайную силу. Фото: pixabay.com

6 января не носите в кошельке большой суммы. Деньги будут быстро всплывать. Сознательно сдерживайте желание приобрести еще какую-нибудь безделушку. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будут сниться тяжелые сны, – говорит астролог. – Поэтому утром не будет ощущения свежести в голове. Однако день будет удачным. Начните его с контрастного душа. Сделайте интенсивную гимнастику. Бодрость в теле улучшит настроение. Беритесь за новые дела. Воплощайте в жизнь давно вынашиваемые проекты. Трудолюбивым будут помогать звезды. Результаты порадуют. Этот Рождественский вечер лучше подходит для того, чтобы загадывать желания. Молитва будет иметь чрезвычайную силу. Думайте о хорошем, помогайте ближнему, участвуйте в благотворительных акциях и ваши мечты начнут сбываться".

Овен

Ухудшение самочувствия будет негативно влиять на ваше настроение. Личные встречи могут быть отменены.

Телец

Вам улыбнется удача. Но только вечером. Не планируйте встречи с финансовыми партнерами на утро.

Близнецы

Необдуманные действия оттолкнут любимых. Они ждут от вас благородных поступков. Выявляйте лучшие стороны своей натуры.

Рак

Добрый день для укрепления финансовых позиций. Наиболее важные денежные операции совершите после обеда.

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Лев

Все будет хорошо. Средств будет хватать. Удерживайтесь от приобретения транспортных средств. Они недолго будут служить вам.

Дева

Серьезных проблем в сфере финансов не ожидается. Часть заработанных средств вложите в переоснащение профессионального оборудования.

Весы

Ваши милые увлекутся общением с другими людьми. Не давайте волю ревности. Об измене речь не идет.

Скорпион

Без денег вы не будете оставаться. Не стремитесь к быстрому заработку. Ваша экономика может пострадать от неудачных попыток.

Стрелец

С утра сделайте все возможное для создания теплого настроения в доме. В таких условиях вечер не станет временем взаимного отчуждения.

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Козерог

Поладить с любимыми не сложно. Попытайтесь произвести впечатление на их родителей.

Водолей

Вы нравитесь окружению и без украшений. Меньше говорите. Пусть красноречивы будут ваши поступки.

Рыбы

Не жалейте по потерянным деньгам. Старайтесь увеличить свою прибыль. Возможностей для этого будет достаточно.

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