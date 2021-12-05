Гороскоп на 6 декабря: астролог назвала самые счастливые знаки зодиака

Наведайте старших членов семьи. Свидание стоит отложить. Фото: pixabay.com

6 декабря не занимайте у людей деньги, чтобы не попасть в финансовую кабалу. Не подвергайтесь штрафным санкциям. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это день боевых и непримиримых, – говорит астролог. – Инстинкт самосохранения не будет останавливать смельчаков. Правдолюбы начнут отстаивать справедливость, хотя будут слышать только себя. Аргументы другой стороны будут оставаться без внимания. Чтобы не допустить обострения споров, не планируйте встречи и переговоры в понедельник. Прийти к согласию партнерам будет непросто. Наведайте старших членов семьи. Свидание стоит отложить. Самыми счастливыми в этот день будут Близнецы, Девы и Весы".

Овен

Родители и другие родственники могут препятствовать вашим личным планам. Попытайтесь решить проблему дипломатически.

Телец

Решение судьбы наследства отложите. Не пользуйтесь услугами посредников. За их работу придется заплатить немалые деньги.

Близнецы

Не следует пользоваться услугами брачных агентств. Достоверность ошибки при выборе партнера достаточно высока.

Рак

Трудно будет собрать вместе свои чувства и желания. Сделанный в этот день выбор может изменить всю вашу жизнь. Не торопитесь с ним.

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Лев

Не допускайте возвращения в вашу жизнь прежних отношений. Это приведет только к увеличению проблем.

Дева

Избавиться от слишком назойливых поклонников будет непросто. И все же оставайтесь вежливыми.

Весы

Вам придется быть свидетелем личных драм других людей. Собственные проблемы уйдут на второй план.

Скорпион

Не пытайтесь получить как можно больше пользы от продаж. Удерживайте желание больше заработать. Как следствие будете иметь большие потери.

Стрелец

Не сдавайте свои вещи в ремонт. Это будут зря потраченные деньги. Хорошее время для покупки собственного авто. Можно воплотить давнюю мечту.

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Козерог

Быстро будете уставать от веселья и пустых разговоров. Оставайтесь с любимыми на дому. Вдвоем будет спокойно и уютно.

Водолей

Залог за недвижимость или авто давать не следует. Партнеры будут игнорировать ваши попытки достичь взаимопонимания. Оставьте эту идею.

Рыбы

Денежные переводы задержатся. С оформлением финансовой документации будут возникать проблемы. Обстоятельства будут препятствовать вам получить наличные на руки.

В течение недели с 6 по 12 декабря прислушивайтесь к своим желаниям, приступайте к делу с вдохновением.