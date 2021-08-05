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пятница, 06 августа 2021 07:00

Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег

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Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
Хорошо пойдут дела у торговых менеджеров и маркетологов. Фото: pixabay.com

6 августа люди будут плохо понимать друг друга. В недобрых сердцах может просыпаться злость, жестокость, мстительность. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Целый день вам будут портить настроение, - говорит астролог. - С любимыми диалог не получится. Отнеситесь к происходящему с юмором. Найдите время для общения со старшими членами семьи. Ищите понимание с родителями своих партнеров. Всякий судить о справедливости по своему усмотрению и заботиться только о собственных интересах. Не следует в пятницу обращаться с просьбой к шефу. Рискуете попасть под горячую руку. На редкость непослушными будут дети. Имейте терпение. Не переходите на авторитарные методы воспитания. Больше денег станет в карманах Тельцов, Рыб и Козерогов. Хорошо пойдут дела у торговых менеджеров и маркетологов".

Овен

Ваш кошелек не будет пустым. Но поступления очередного прибыли задержится. Увеличивается список мелких расходов. Хорошо рассчитывайте каждый финансовый шаг.

Телец

Вкладывайте деньги в обновление интерьера своего жилища. Убытки могут принести шалости малышей. Ценные вещи и бумаги не оставляйте в доступном месте.

Близнецы

Подоходный день. Дефицита средств не будет. Бодрствуйте во время проведения торговых операций. Невнимательный оплатит дважды.

Рак

Денег мало в вашем кармане. Потому что в последнее время вырос список ежедневных расходов. Просмотрите его. Там есть лишние пункты. Не помогайте другим за счет вреда собственному бюджета.

Лев

Ваши финансовые ресурсы ограничены. Старайтесь не допускать увеличения задолженности. Вовремя платите за коммунальные услуги.

Дева

День удачных денежных взносов. Будут поступать выгодные финансовые предложения. Не задерживайте заработанное в кошельке. Деньги должны работать.

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Весы

В сфере финансов ожидается поворот к лучшему. Возможны лишние расходы на услуги сервисных служб. Оформление финансовой документации будет проходить с задержками.

Скорпион

Ярких финансовых побед не ожидается. Рассчитывать на стороннюю материальную помощь не следует. Приобретенные одежда и обувь не будут носиться.

Стрелец

Заработать много денег не удастся. Еще труднее удачно воспользоваться заработанным. Удерживайте свой азарт покупателя.

Козерог

На текущие расходы денег хватает. Не проводите операции с недвижимостью. Распределение наследственного имущества пройдет не в вашу пользу.

Водолей

Сложится непростая ситуация. Резко увеличиваются расходы. Понадобится изменить график работы. Не делайте ставку на стороннюю финансовую поддержку.

Рыбы

Прибыли будут поступать вовремя. Установится положительный финансовый баланс.

Астролог предупредила, каким будет август и что хорошего нас ждет осенью.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
06
августа

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