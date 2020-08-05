Гороскоп на 6 августа: как вернуть в свою жизнь успех и любовь

Откажитесь от свидания и шумных вечеринок. Побудьте с семьей. Фото: pixabay.com

6 августа достигать поставленной цели будет трудно. Придется преодолевать множество препятствий. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будут мешать в продвижении дел бюрократические препоны, - говорит астролог. - Люди будут тяжелыми на подъем. Не желательно в этот четверг закладывать новые сооружения, регистрировать бизнес. Все это окажется недолговечным. Сложно будет договориться с детьми. Они будут действовать вопреки воле взрослых. Постоянные споры будут утомлять и лишать инициативы. Хотите вернуть в свою жизнь успех и любовь? Позвольте себе уединиться. Откажитесь от свидания и шумных вечеринок. Побудьте с семьей. Вечером удивитесь, сколько новых идей появится в голове".

Овен

День мелких финансовых неприятностей. Старайтесь избегать штрафных санкций. Не делайте долгов. Будьте готовы к непредвиденным расходам. Цените стабильность в отношениях.

Телец

Вы будете иметь особую силу очаровывать людей. Не удивляйтесь вспышки активности партнеров. Они захотят вашей привязанности.

Близнецы

Ошибки при оформлении финансовой документации принесут убытки. Торговые операции пройдут неудачно. Делайте только необходимые покупки.

Рак

Не стесняйтесь откровенно говорить партнерам о своем отношении к ним. Скрытое недовольство навредит отношениям.

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Лев

Ожидаются очередные денежные поступления. Отложите подписание важных финансовых документов. Не отказывайте родным в материальной поддержке.

Дева

Завершился период застоя в личной жизни. Не засиживайтесь дома. Назначайте встречи. Расширяйте круг общения.

Весы

Начавшийся ремонт затянется надолго. Попытки изменить отношения с любимыми к лучшему не будут иметь успеха. Позвольте событиям развиваться естественно.

Скорпион

Примите участие в спонсорской поддержке малоимущих. Не жалейте денег на нужды детей. Желание обогатиться приведет к материальным потерям.

Стрелец

Взаимопонимание с близкими людьми будет возникать легко. В отношениях с партнерами будет царить согласие. Однако личная жизнь может отбирать много времени.

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Козерог

На личную жизнь времени не хватит. Свидание придется перенести. Больше внимания потребуют дети.

Водолей

Денег достаточно для реализации запланированного. Важнейшие расчетные операции выполните после захода солнца. Не стоит покупать офисную технику.

Рыбы

Продолжается период романтического подъема. Хорошее время для начала интимных отношений. Наслаждайтесь общением с любимыми.

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