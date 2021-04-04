Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная

Пока не стоит записываться на курсы иностранных языков. Знание будут даваться тяжело. Фото: pixabay.com

С 5 по 11 апреля придется быстро принимать решения. Впереди будут ловкие и хитрые. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Вокруг будет много лжи, - говорит астрологиня. - Критически воспринимайте любую информацию. Не стоит увольняться с работы и бросать дела, которыми занимались много лет. Не гонитесь за сверхприбылями. Для многих эта неделя станет особым временем. Удастся достичь результата, на который даже не надеялись. Работайте на перспективу и успех напомнит о себе. Пока не стоит записываться на курсы иностранных языков. Знание будут даваться тяжело. Придерживайтесь поста. Организм нуждается в очищении".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Дом наполнится гостями. Много времени уйдет на генеральную уборку и приготовление блюд. Удивите родню кулинарными умениями. Общение с вами будет стремиться сразу несколько партнеров.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Не стоит менять работу и переезжать жить к любимым. Разнообразьте свои хобби. Они могут дать хороший заработок. Легко похудеть и улучшить осанку поможет плавание.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Получите щедрое вознаграждение. Сосредоточьтесь на работе, которую давно хотели довести до конца. Поезжайте с семьей на дачу, уберите приусадебный участок. Хорошо сойдет рассада.

Рак (22 июня - 22 июля)

Неделя проб и ошибок. Большего достигнет тот, кто будет последователен. Перед выходными заметите неудачи конкуренты, которые пытались опередить вас. Будет везти с покупками.

Лев (23 июля - 23 августа)

Поверите в свои силы и успешно завершите дела. Не игнорируйте советов опытных коллег. Ошибки будут дорого стоить. Вовремя платите кредит.

Дева (24 августа - 23 сентября)

События этой недели напоминают шторм. Попытки изменить что-то к лучшему закончатся плачевно. Но и сидеть сложа руки нельзя, потому что можна потерять все. Придется делать непростой выбор. Пейте успокоительные и раньше ложитесь спать.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Удачная неделя для творческих людей. Делитесь рецептами успеха. Добрый период для покупки недвижимости и билетов на отдых. Цены приятно удивят.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Проанализируйте свои планы на весну. Задумайтесь, где допустили ошибок в марте и что поможет вам зарабатывать больше в будущем. Надоест жить с родителями. Запланируете переезд.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Сейчас вам многое удается. Будете иметь влияние на коллег и родственников. Если не лениться, то сумеете завоевать себе комфортное место под солнцем. Поступит солидная сумма с постоянного места работы.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Работы будет достаточно, но кошелек от этого не потяжелеет. Не игнорируйте просьбы любимых. Ничего сейчас не способно сбить вас с намеченного курса.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Многое будет удаваться. Помешать может только легковерность. Надеяться на выигрыш бесполезно. Это хороший период для приобретения мебели и ремонта электроприборов.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Трудно будет все держать под контролем. Могут выйти из строя авто или система отопления в доме. Сумеете преодолеть напряжение в семье, если любимые и дети меньше времени будут проводить в телефонах.

Астрологиня сообщила, что интересного звезды готовят на выходные.