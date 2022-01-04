Гороскоп на 5 января: кто и почему натворит глупостей

 
Ексклюзивы
1/5
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 1548
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Просмотров: 1026
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 10251
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 981
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Просмотров: 3825
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
1 Просмотров: 1062
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
1 Просмотров: 4770
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
1 Просмотров: 2808
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
Просмотров: 333
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Просмотров: 810
Фото
Все фото
4
4
3
55
5
Украинские полярники показали, как пингвины &quot;маршируют&quot; к океану
Украинские полярники показали, как пингвины "маршируют" к океану
Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом
Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
&quot;У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки&quot; - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
На новогоднее поздравление Зеленского военных загоняли приказом – старший сержант
На новогоднее поздравление Зеленского военных загоняли приказом – старший сержант
Видео
Все видео
"Шум" от Go_A вошел в тройку самых популярных песен в истории Евровидения
"Шум" от Go_A вошел в тройку самых популярных песен в истории Евровидения
В "Дії" запустили "важную услугу"
В "Дії" запустили "важную услугу"
"Не убили и слава Богу": в Запорожской области мужчина "романтично" сделал предложение
"Не убили и слава Богу": в Запорожской области мужчина "романтично" сделал предложение
Маршрутчик отказал в льготном проезде участнику боевых действий
Маршрутчик отказал в льготном проезде участнику боевых действий
Одесский зоопарк представил новогодний клип, где тигр "охотится" на женщин: видео понравилось не всем
Одесский зоопарк представил новогодний клип, где тигр "охотится" на женщин: видео понравилось не всем
Интервью
1/5
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 1917
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3150
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1611
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 1053
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1971
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 1179
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
среда, 05 января 2022 07:00

Гороскоп на 5 января: кто и почему натворит глупостей

  Комментировать
Гороскоп на 5 января: кто и почему натворит глупостей
Будьте ко всему новому интересны. День будет способствовать рождению фантастических идей и научных открытий. Фото: pixabay.com

5 января преодолейте свою стеснительность и откровенно выражайте свои чувства. От событий этого дня будет зависеть ваше ближайшее будущее. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это день первопроходцев, – говорит астролог. – Открывайте для себя новые земли. Ищите новые впечатления. Будьте ко всему новому интересны. День будет способствовать рождению фантастических идей и научных открытий. Принимайтесь за решение сложных задач и тщательно проверяйте новую информацию. Люди будут склонны к поиску сенсационного материала. Будут грешить против правды ради эффектности. Глупостей наделают Овны и Козероги, если будут спешить и действовать лихорадочно. Не доверяйте людям, которых вы видите впервые. Не рассказывайте свои планы, не вкладывайте деньги в чужой бизнес. Удерживайтесь от кредитов, не давайте ссуд".

Овен

Из-за своей неорганизованности лишите себя возможности получить дополнительные средства. Разумно распределите существующую на руках сумму.

Телец

Удачный день для повышения уровня материального обеспечения. Вам будет везти. Финансовые вопросы будут решаться в вашу пользу.

Близнецы

Отложите оформление имущественных поручений. Выявят ошибки в ведении финансовой документации. Не подвергайтесь штрафным санкциям.

Рак

Деньги будут идти в ваши руки. Приложите усилия для повышения уровня заработка. Доход принесет работа в команде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину идет потепление: обновленный прогноз

Лев

Внешние обстоятельства не позволят спокойно зарабатывать деньги. Будьте настойчивы. Покупать автомобиль не следует.

Дева

Будет везти в мелочах. Участвуйте в акционной распродаже товаров. Переговоры по финансовым вопросам проводить не время.

Весы

Вашими средствами воспользуются другие. Отдайте сами часть денег нуждающимся. Тогда нежелательные потери будут меньше.

Скорпион

Увеличивается отток денежных средств. Ищите дополнительные источники заработка. Ваша экономическая политика потребует пересмотра.

Стрелец

Ожидается улучшение материального обеспечения. Можно позволить себе внеплановые расходы. Обновите гардероб парой модных вещей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом

Козерог

Больших надежд не возлагайте на этот день. Финансовые партнеры будут изменять условия сотрудничества. Более удачной будет вторая половина дня.

Водолей

Деньги будут поступать небольшими суммами. Отложите проведение масштабных финансовых операций. Не покупайте электроники.

Рыбы

Ждите прибыли. Не отказывайтесь и от подработки. Будет возможность хорошо исправить свои финансовые дела.

Астролог ошеломила прогнозом на Рождественскую неделю и назвала ее самой удивительной.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 5 января: кто и почему натворит глупостей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Коломойский показал, как несется из &quot;Буковеля&quot; от Зеленского
Коломойский показал, как несется из "Буковеля" от Зеленского Просмотров: 13681
Мужчина с 6-летней дочерью разбились, спускаясь с горки
Мужчина с 6-летней дочерью разбились, спускаясь с горки
4
 Просмотров: 11601
Любитель Путина стал посмешищем на хоккейном матче в США
Любитель Путина стал посмешищем на хоккейном матче в США
 Просмотров: 10422
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
3
 4 Просмотров: 10404
&quot;У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки&quot; - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
55
 1 Просмотров: 10251
Общество
Потепление принесет осадки: где пройдут дожди
Потепление принесет осадки: где пройдут дожди Просмотров: 54
Рада хочет запретить продавать детям пиротехнику
Рада хочет запретить продавать детям пиротехнику Просмотров: 18
Появятся новые сертификаты о вакцинации с указанием бустерной дозы
Появятся новые сертификаты о вакцинации с указанием бустерной дозы Просмотров: 135
В Верховной Раде отрицают информацию об обязательной привязке SIM-карт к паспорту
В Верховной Раде отрицают информацию об обязательной привязке SIM-карт к паспорту Просмотров: 207
На что украинцы спускают 1 тыс. грн за вакцинацию: рейтинг расходов
На что украинцы спускают 1 тыс. грн за вакцинацию: рейтинг расходов Просмотров: 594
Больше всего комментируют
5
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
4
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
3
Государственный телеканал "Дом" взял на роботу актрису, которая называет Крым "российским"
3
Зеленский отозвался с "короткого зимнего" отдыха
2
Американский разведчик рассказал, как помешать вторжению России в Украину
Голосов: 58098
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть