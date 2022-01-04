Гороскоп на 5 января: кто и почему натворит глупостей

Будьте ко всему новому интересны. День будет способствовать рождению фантастических идей и научных открытий. Фото: pixabay.com

5 января преодолейте свою стеснительность и откровенно выражайте свои чувства. От событий этого дня будет зависеть ваше ближайшее будущее. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это день первопроходцев, – говорит астролог. – Открывайте для себя новые земли. Ищите новые впечатления. Будьте ко всему новому интересны. День будет способствовать рождению фантастических идей и научных открытий. Принимайтесь за решение сложных задач и тщательно проверяйте новую информацию. Люди будут склонны к поиску сенсационного материала. Будут грешить против правды ради эффектности. Глупостей наделают Овны и Козероги, если будут спешить и действовать лихорадочно. Не доверяйте людям, которых вы видите впервые. Не рассказывайте свои планы, не вкладывайте деньги в чужой бизнес. Удерживайтесь от кредитов, не давайте ссуд".

Овен

Из-за своей неорганизованности лишите себя возможности получить дополнительные средства. Разумно распределите существующую на руках сумму.

Телец

Удачный день для повышения уровня материального обеспечения. Вам будет везти. Финансовые вопросы будут решаться в вашу пользу.

Близнецы

Отложите оформление имущественных поручений. Выявят ошибки в ведении финансовой документации. Не подвергайтесь штрафным санкциям.

Рак

Деньги будут идти в ваши руки. Приложите усилия для повышения уровня заработка. Доход принесет работа в команде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину идет потепление: обновленный прогноз

Лев

Внешние обстоятельства не позволят спокойно зарабатывать деньги. Будьте настойчивы. Покупать автомобиль не следует.

Дева

Будет везти в мелочах. Участвуйте в акционной распродаже товаров. Переговоры по финансовым вопросам проводить не время.

Весы

Вашими средствами воспользуются другие. Отдайте сами часть денег нуждающимся. Тогда нежелательные потери будут меньше.

Скорпион

Увеличивается отток денежных средств. Ищите дополнительные источники заработка. Ваша экономическая политика потребует пересмотра.

Стрелец

Ожидается улучшение материального обеспечения. Можно позволить себе внеплановые расходы. Обновите гардероб парой модных вещей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом

Козерог

Больших надежд не возлагайте на этот день. Финансовые партнеры будут изменять условия сотрудничества. Более удачной будет вторая половина дня.

Водолей

Деньги будут поступать небольшими суммами. Отложите проведение масштабных финансовых операций. Не покупайте электроники.

Рыбы

Ждите прибыли. Не отказывайтесь и от подработки. Будет возможность хорошо исправить свои финансовые дела.

Астролог ошеломила прогнозом на Рождественскую неделю и назвала ее самой удивительной.