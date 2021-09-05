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воскресенье, 05 сентября 2021 10:23

Гороскоп на 5 сентября: кому судьба подарит незабываемый день

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Гороскоп на 5 сентября: кому судьба подарит незабываемый день
Терпеливо помогайте детям в учебе. Фото: pixabay.com

5 сентября не давайте чрезмерной свободы своей фантазии и не выдавайте желаемое за действительное. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Пока будете мечтать, дела не сдвинутся с места, - говорит астролог. - К советам и необычным рецептам относитесь скептически. Трудно будет усваиваться информация. Следует помнить об этом учителям и родителям. Терпеливо помогайте детям в учебе. Не время для проведения презентаций и собеседований. Произвести хорошее впечатление будет сложно. Незабываемый день судьба подарит Стрельцам и Водолеям. Не бойтесь экспериментировать. Приглашайте в гости старых знакомых, но не обнародуйте свои планы на будущее".

Овен

В течение дня придется решать несколько срочных финансовых вопросов. Будьте готовы к незапланированным расходам. Действуйте осторожно.

Телец

Расходы превышают заработки. Старайтесь стабилизировать ситуацию. Не стоит заниматься вопросами купли-продажи недвижимости. Выгодных предложений не будет.

Близнецы

Ваши попытки увеличить свои доходы не дадут ощутимых результатов. Финансовая ситуация будет оставаться нестабильной. Не одалживайте людям деньги.

Рак

Ожидается поступление доходов. Удачно воспользоваться ими вы не сможете. Подождите с принятием решения по их распределения.

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Лев

Уровень заработка не будет соответствовать вашим требованиям. Но с поисками новой работы надо подождать. Дельных предложений не будет. Куплена электроника не будет служить долго.

Дева

Рассматривайте возможность участия в новых финансовых проектах. Но в этот день нельзя делать первых взносов. Осуществляйте только ежедневные выплаты.

Весы

Удерживаться положительный финансовый баланс. Можно подумать и о пополнении сбережений. Порадуйте себя. Приобретите полезную мелочь.

Скорпион

Начните рабочий день раньше. Он обещает быть прибыльным. Берегите свои вещи от повреждения в публичных местах.

Стрелец

Сделайте желаемые покупки до обеденного часа. Вечерние переговоры по финансовым вопросам лучше отменить. Вашей невнимательностью могут воспользоваться мошенники. Бодрствуйте.

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Козерог

Денег мало. Хозяйничайте экономно. Занимать большую сумму у частного лица опасно. Вы надолго подпадете под зависимость от воли кредитора.

Водолей

В погоне за прибылью вы можете потерять чувство реальности. Не дайте себя обмануть ловким дельцам. Сотрудничайте с надежными давними партнерами.

Рыбы

Непродуманная экономическая политика может вскоре углубить финансовый кризис. Рисковать не время. Деньги тают просто на глазах.

Астролог рассказала, каким знакам в эти выходные будет везти больше.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
05
сентября

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