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пятница, 05 ноября 2021 07:00

Гороскоп на 5 ноября: как Новолуние будет влиять на наши заработки и самочувствие

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Гороскоп на 5 ноября: как Новолуние будет влиять на наши заработки и самочувствие
Говорите правду. Не распространяйте сплетен. Фото: pixabay.com

5 ноября следите за проведением торговых операций. Вашей невнимательностью могут воспользоваться другие. Избавьтесь от лишних вещей в доме. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будем иметь Новолуние, - говорит астрологиня. - Растет уровень тревожности. Сознательно удерживайте себя от эмоциональных вспышек и неконтролируемой агрессии. Самое время заняться планированием жизни на месяц. Не уклоняйтесь от исполнения своих обязанностей. Говорите правду. Не распространяйте сплетен. Так вы навредите и людям, и себе. Отложите занятия серьезной аналитической работой. Будет много ошибок. Вырастут заработки у Близнецов и Весов. Новую работу предложат Ракам и Козерогам. Улучшится самочувствие больных гриппом и простудой. Не нервничайте. Вечером выпейте чай с медом. Ложитесь спать до полуночи".

Овен

Делиться своими творческими планами с конкурентами не следует. Они смогут перехватить инициативу. Пострадает ваш кошелек.

Телец

В особом внимании будут нуждаться дети. Не оставляйте без внимания их просьбы о помощи.

Близнецы

Не одалживайте людям денег. Не сдавайте внаем недвижимости. Будете иметь слишком много хлопот. Прибыль не будет этого стоить.

Рак

Вы получите скромную плату за ваш труд. Рассчитывать на большее не стоит. Бывают не очень урожайные дни.

Лев

Исключительно удачный день. Выдвигайте самые смелые финансовые проекты. Они будут давать доходы.

Дева

День насыщен встречами и общением. Партнерам придется искать себе развлечения. Найдите возможность совмещать желаемое и необходимое.

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Весы

В отношениях с любимыми будет наблюдаться романтическая нотка. Сохраните ее и дальше. Не скрывайте чувства.

Скорпион

Милые будут чрезмерно болтливыми в этот день. Будьте великодушны. Дайте им возможность высказаться.

Стрелец

Вечер обещает быть приятным. Не задерживайтесь на работе. Самые интересные события дня будут касаться личной жизни.

Козерог

Вы с любимыми будете желать тихого отдыха в конце дня. Проведите вечер вдвоем. Откажитесь от приглашения на вечеринку.

Водолей

Увеличатся доходы. Вырастут и ваши ежедневные потребности. Поиски нового партнера будут безрезультатными. Посвятите день любимым делам.

Рыбы

Расстояние между вами и любимыми увеличится. Они не будут проявлять интерес к вашим делам. Подождите с отрицательными выводами.

Ноябрь – месяц высоких заработков и карьерных взлетов. Астролог рассказала, кто разбогатеет и почувствует себя победителем.

Автор: Gazeta.ua
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