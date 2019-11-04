Гороскоп на 5 ноября: астролог удивила прогнозом

Раки, Весы и Козероги будут иметь достаточно денег. Фото: astrozodiac.net

5 ноября берегитесь людей хитрых и коварных. Вокруг будет много желающих нажиться за ваш счет. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не доверяйте новым молниеносным идеям. Энтузиазм их авторов быстро кончится, - говорит астролог. - Займитесь систематизацией своих достижений и опыта. Цените постоянных проверенных партнеров по бизнесу. Держитесь подальше от авантюрных предложений. Относитесь критически к сенсационной информации. Не спешите критиковать окружающих. Не все и в вашей работе будет идеальным. Раки, Весы и Козероги будут иметь достаточно денег ".

Овен

Ваш счет не пополнится. Рассчитывайте на имеющийся капитал. Приобретение мебели и реконструкцию жилья отложите до следующей недели.

Телец

Этот день будет менее прибыльным, чем предыдущие. Расходов не уменьшается. Финансовое положение ухудшается. Выйти на более высокий уровень заработка не удастся.

Близнецы

День полезных расходов. Вкладывайте средства в поддержание собственного имиджа. Не отказывайтесь от командировок.

Рак

Поступят долгожданные деньги. Можно будет осуществить все необходимые покупки. Не стоит только покупать бытовой техники. Не успеете насладиться ее работой.

Лев

Не изменяйте основного направления деятельности. Это не принесет повышение заработков. Сданы в ремонт вещи не скоро вернутся к вам.

Дева

Будьте внимательны при осуществлении расчетов. Из-за невнимательности можете оплатить дважды за товар. Не стоит покупать уцененные вещи. Выбросите деньги на ветер.

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Весы

Достаточно прибыльный день. Воспользуйтесь деньгами выгодно. Для расчетов за предоставленные услуги лучше использовать бартер.

Скорпион

Удачным будет только утро. Вас ждет ряд неоправданных расходов. Могут возникать проблемы с осуществлением денежных переводов.

Стрелец

Материальное положение не изменится. Экономьте во время покупок. Не надо выбирать украшения.

Козерог

Налички будет маловато. Придется расплачиваться карточкой. Следите при осуществлении торговых операций. Проверяйте, правильно ли оформлены гарантийные талоны.

Водолей

Карман пополняться медленно. Придется делать выбор между покупкой необходимого и желаемого. Наиболее удачные покупки вы сделаете утром.

Рыбы

Больших денежных поступлений не будет. Хозяйничайте экономно. Не стоит пользоваться кредитными карточками.

Астролог рассказала, для кого успешной станет неделю с 4 по 10 ноября.