Гороскоп на 5 мая: что интересного обещает день амбициозных и целеустремленных

Нотариусы и юристы могут допускать ошибки в документах. Не спешите покупать квартиру или земельный участок. Фото: pixabay.com

5 мая - день амбициозных и целеустремленных. Воздержитесь от выяснения отношений с друзьями и коллегами. Наживете себе врага. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Порадуйте себя обновками, - говорит астрологиня. - Увидите друзей и родственников, с которыми не встречались годами. Уберите могилы предков. Вместо искусственных венков, посадите цветы. Хорошо примутся братики и ландыши. Впереди неделя бурных споров. Нотариусы и юристы могут допускать ошибки в документах. Не спешите покупать квартиру или земельный участок".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Удивитесь, как много хлама накопилось за зиму. Позаботьтесь о полноценном питании и нормальном сне. Кофе замените на березовый сок.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Изменятся цены на недвижимость. Сумеете приобрести дом своей мечты. Заручитесь поддержкой проверенных юриста и нотариуса. Хорошо налаженный бизнес будет давать стабильный доход.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Пересмотрите список задач на весну. Переберите гардероб, измените цвет волос. Перед тем, как сеять горох и фасоль, замочите их на ночь. Сойдут быстрее и урожай приятно удивит.

Рак (22 июня - 22 июля)

Воздержитесь от ссор с пожилыми родственниками. Они будут долго обижаться, а впоследствии сетовать на боль в груди.

Лев (23 июля - 23 августа)

Будет много преград к цели, которую себе ставите. Не ищите виновных среди ближайшего окружения. Расслабиться поможет работа в саду. Хорошее время, чтобы сажать голубику и крыжовник.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Хаос вокруг будет выбивает из колеи. Надо привыкать к новым реалиям, а не пытаться что-то изменить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн

Весы (24 сентября - 23 октября)

Ситуацию не улучшите, а слухи пойдут. Вернитесь к утренних пробежек. Погода будет способствовать этому. Картофель сажайте утром, розы - вечером.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Будет тянуть в места, где родились или выросли. Отгоняйте скуку. Все изменится к лучшему. Вам трудно будет раскусить новых знакомых.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Не держите все деньги на карточке. Можете потратить больше, чем планировали. Если собрались на пикник, будьте внимательны у костра.

Козерог (22 декабря -20 января)

Через загрузку на работе забудете поздравить друзей с днем рождения. Вечером не спешите домой. Послушайте пение птиц в саду.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Уверенно двигайтесь к цели. Никакие преграды вам не страшны. В доме воцарятся гармония и покой. Купите новую пасхальную корзину, заблаговременно скупитесь к празднику.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Обнимите любимых. Сейчас не время выяснять отношения и бороться за что-то. В понедельник остерегайтесь проблем на работе и за рулем.

Синоптики удивили прогнозом. Узнайте, каким будет лето и к какой погоде готовиться.