Гороскоп на 5 марта: кому принесет успех и богатство первая пятница весны

Активизируйте переписку с приятными знакомыми. Фото: pixabay.com

5 марта мало какие дела будут удаваться без лишних хлопот. Важнейшую работу отложите до следующей недели. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Держитесь подальше от мстительных людей, - говорит астрологиня. – Многие будут ставить палки в колеса. Найти надежных и проверенных партнеров будет трудно. Остро будет ощущаться одиночество. Особенно если вы еще не нашли своей пары. Активизируйте переписку с приятными знакомыми. Однако самое время попробовать усовершенствовать свой кулинарный опыт. Блюда этого дня будут выходить очень вкусными. Успех и богатство первая пятница марта принесет Ракам, Весам и Водолеям".

Овен

Определенная ограниченность в финансах будет мешать осуществлению ваших планов. Не пытайтесь что-либо осуществить желаемую покупку. Подождите.

Телец

Прихода денег не предвидится. Есть риск приобрести вещи со скрытыми недостатками. Без крайней необходимости не стоит ходить по магазинам.

Близнецы

Неблагоприятный день для осуществления торговых операций. Не обольщайтесь на выгодные предложения. В конце концов вы понесете убытки. Не обращайтесь к услугам сервисных служб.

Рак

Экономить не придется. В вашем распоряжении достаточная сумма. Не отдавайте людям в пользование свои вещи. Они не скоро вернутся к вам.

Лев

Существенного заработка не будет. Проведите ревизию своей бухгалтерии. Вовремя оплачивайте счета. Будничную одежду следует покупать именно в этот день.

Дева

Вкладывать деньги в обновление профессионального оборудования не время. Оно не будет служить долго. Новое программное обеспечение может навредить работе компьютера.

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Весы

Нельзя в этот день проявлять жадность. Легко расставайтесь со старыми вещами. Предоставьте материальную поддержку старшим родственникам.

Скорпион

Финансовый вопрос будет стоять остро. Вы можете недосчитаться заметной суммы в кармане. Не теряйте контроля за движением собственных средств.

Стрелец

Из-за собственной неосмотрительности можно потерять немалые деньги. Не позволяйте себя обмануть. Доверие в финансовых вопросах не всегда уместна.

Козерог

Будьте порядочными с финансовыми партнерами и клиентами. Не питает чрезмерных меркантильных интересов. Ситуация может обернуться против вас.

Водолей

Рассчитывайтесь наличными за товары и услуги. Поход по магазинам лучше осуществить во второй половине дня.

Рыбы

Не покупайте секонд хенд. Особенно если речь идет об авто или бытовой технике. Это будут зря потраченные деньги.

Астрологиня предупредила, чего ждать от первой недели весны.