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понедельник, 05 июля 2021 07:00

Гороскоп на 5 июля: астролог предупредила о неизбежных изменениях

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Гороскоп на 5 июля: астролог предупредила о неизбежных изменениях
Не теряйте голову из-за любви. Утром вы будете себя за это ругать. Фото: pixabay.com

5 июля - день возвращения к незавершенным делам. Для начала чего-то нового он не подойдет. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не уклоняйтесь от выполнения взятых на себя обязательств, - говорит астролог. - Говорите правду. Не распространяйте сплетен. Так вы навредите и людям, и себе. Отложите занятия серьезной аналитической работой. Будет много ошибок. Поздно вечером наступает время всплеска романтических чувств. Не теряйте голову из-за любви. Утром вы будете себя за это ругать. Вас ждут неизбежные изменения. Это удачный период, чтобы переезжать в новое жилье, завершать ремонт, отправляться на отдых и возвращаться к делам, которые приносят деньги и удовольствие".

Овен

Удачный день. Выдвигайте самые смелые финансовые проекты. Впоследствии они будут давать прибыль. Не позволяйте своей лени обокрасть себя.

Телец

Подоходный день. Не стоит делать больших закупок. Удерживайте деньги в руках. Родным может срочно понадобиться ваша финансовая поддержка.

Близнецы

Вас вряд ли удовлетворит заработок. И проблема здесь не только в неплатежеспособности руководства. Вы сами можете пропускать возможность заработать дополнительную копейку.

Рак

Поступит только часть ожидаемой прибыли. И то поздно вечером. Для обеспечения необходимых расходов придется воспользоваться сбережениями.

Лев

Наблюдайте за изменениями на рынке. Вы можете найти возможность удачно распорядиться имеющимся капиталом. Действуйте. Вам будут помогать окружающие.

Дева

Увеличатся доходы. Возрастут и ваши ежедневные потребности. В результате общий баланс останется без изменений.

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Весы

Бодрствуйте во время проведения торговых операций. Вашей невнимательностью могут воспользоваться другие. Избавьтесь от лишних вещей в доме.

Скорпион

Новые финансовые проблемы могут возникнуть из-за действий ваших партнеров. Вам придется платить их счета. Не создавайте собственных задолженностей. Не берите кредитов.

Стрелец

Вы будете иметь неплохие шансы удачно разместить свой капитал. Мыслите стратегически. Не тратьте много денег на удовлетворение сиюминутных потребностей.

Козерог

Делиться своими творческими планами с конкурентами не следует. Они смогут перехватить инициативу. Пострадает ваш кошелек.

Водолей

Удовлетворительными доходы этого дня назвать нельзя. Не сдавайте в аренду своей недвижимости. Будете иметь слишком много хлопот. Прибыль не будет стоить этого.

Рыбы

Не изменяйте основного направления деятельности. Не допускайте неоправданных расходов. Финансовая ситуация остается сложной.

Астролог озадачила прогнозом на середину лета.

Автор: Gazeta.ua
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