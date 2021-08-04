Гороскоп на 5 августа: в какой половине дня все пойдет как по маслу

Это лучший день для начала нового курса оздоровления. Фото: pixabay.com

5 августа не будет единства между вами и партнерами. Усилится чувство одиночества. Не выносите свои проблемы на усмотрение окружающих. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будут переноситься деловые совещания и судебные заседания, - говорит астролог. – Может откладываться дата проведения презентаций. Своевременно не будут подвозиться необходимые товары и материалы. В основном эти задержки будут иметь положительные последствия. Дополнительный пересмотр дел поможет вовремя выявить слабые места в них. Слишком самоуверенных подведет их высокомерие. Не вистайте себя на смех. Лучший день для начала нового курса оздоровления. После обеда все пойдет как по маслу: и работа, и торговля, и первое свидание".

Овен

Вы получите ожидаемую вознаграждение за свою работу. В конце дня поступят деньги. Отдавайте предпочтение безналичному расчету.

Телец

Активно беритесь за решение финансовых проблем. Дела можно будет сдвинуть с места. Старайтесь не тратить все заработанные деньги.

Близнецы

Дела идут хорошо. Подумайте о расширении бизнеса. Но с практическим воплощением задуманного придется подождать.

Рак

Новые знакомые могут стать вашими друзьями. Однако среди них не будет будущего партнера. Не теряйте существующие отношения ради новых.

Лев

Используйте возможность улучшить свое материальное положение. Не пропустите возможности заработать больше денег. Экономьте.

Дева

Позвольте отношениям развиваться естественно. Не теряйте терпения. Некоторое время партнеры не будут проявлять особой приязни к вам.

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Весы

Появление бывших возлюбленных может поставить вас в неловкое положение. Хорошего развития событий эта встреча не сулит. Не теряйте способности мыслить трезво.

Скорпион

Не вовремя сказанное слово кого-то из окружающих может спровоцировать ссору между вами и любимыми. Преодолеть противостояние с партнерами помогут верные друзья.

Стрелец

Обменные операции и финансовые поручения следует перенести на следующую неделю. Займитесь уплатой срочных счетов. Не одалживайте людям деньги.

Козерог

Очередной раз вырастут ежедневные расходы. Соответствующих денежных поступлений не будет. Не отказывайтесь от предложенной материальной поддержки.

Водолей

Вы мечтаете о чем-то особенное, а рядом остаются без внимания любимые. Замечайте их старания. Будьте благодарными.

Рыбы

Потребует пересмотра ваша финансовая политика. Рассчитайте денежный баланс. Найдите источники неконтролируемого оттока средств.

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