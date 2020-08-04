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среда, 05 августа 2020 07:00

Гороскоп на 5 августа: чьи заработки пойдут вверх

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Гороскоп на 5 августа: чьи заработки пойдут вверх
Проявляйте милосердие. Звезды будут способствовать благотворителям. Фото: pixabay.com

5 августа доверяйте предчувствию. Не идите туда, куда ноги не несут. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"День не обещает большого количества ярких событий, - говорит астролог. - Зато потребует сосредоточенности и умение наблюдать. Можно рассчитывать на свою интуицию. Это хорошее время для начала нового курса лечения и проведения реабилитационных мероприятий после перенесенных травм. Проявляйте милосердие. Звезды будут способствовать благотворителям. Вечер лучше провести дома. Неудачные высказывания в адрес знакомых навредят хорошим отношениям. Будет везти Тельцам, Львам, Скорпионам и Водолеям. Их заработки пойдут вверх".

Овен

Бодрствуйте во время проведения торговых операций. Возможно повреждение части товара. Увеличиваются расходы на транспорт.

Телец

Заработки покроют все расходы, но покупать приятные мелочи не время. Не жалейте денег на нужды детей.

Близнецы

Поступят незначительные прибыли. Их размер не оправдает ваших надежд. Освободите шкафы от старых вещей. Время приобрести мягкую мебель.

Рак

Денег хватает на оплату текущих счетов. Выигрышей и премиальных не ожидается. Не покупайте товары в рассрочку.

Лев

Продолжается прибыльный период. Хорошо просчитывайте заранее все операции. Не стоит привлекать к своему бизнесу чужие средства. Продажу недвижимости отложите.

Дева

Увеличение доходов качественно не повлияет на вашу экономику. Заработанных денег едва хватает на покрытие расходов. Не гонитесь за сверхприбылями. Бесполезно потратите время.

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Весы

Договоренности по финансовым вопросам лучше заключать во второй половине дня. В целом заметных изменений в сфере финансов не ожидается.

Скорпион

Денег будет хватать, но не будет хороших предложений по их использованию. Займитесь решением имущественных вопросов. Не стоит покупать электроники и средств связи.

Стрелец

Не самый лучший день для улучшения материального положения. Тем не менее руки опускать не следует. Особенно настойчивым фортуна улыбнется.

Козерог

Новые финансовые проекты будут убыточными. Прибыли не могут покрывать расходы. Придется обращаться к сбережениям.

Водолей

Расширяйте свою финансовую деятельность. Вы можете выйти на новый уровень материального обеспечения. Но не теряйте пристального контроля за движением финансов.

Рыбы

Существенного увеличения доходов не ожидается. Самостоятельно найти выход из затруднительного положения не удастся. Воспользуйтесь советами знакомых.

4 августа в Украину вернулась жара. Синоптик рассказала, долго ли будем радоваться теплу.

Автор: Gazeta.ua
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