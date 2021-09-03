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суббота, 04 сентября 2021 07:00

Гороскоп на 4-5 сентября: каким знакам будет больше везти в выходные

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Гороскоп на 4-5 сентября: каким знакам будет больше везти в выходные
Вечером позаботьтесь об уютном месте для отдыха с милыми сердцу людьми. Фото: pixabay.com

4 сентября не засиживайтесь дома. Примите приглашение в гости. Вас ждет отдых в приятном окружении. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Эти выходные пройдут весьма плодотворно, - говорит астролог. - Особенно для людей с практическим складом ума. Активно будет работать инженерная мысль. Сделайте свой дом более удобным. Проявляйте изобретательность. Вечером позаботьтесь об уютном месте для отдыха с милыми сердцу людьми. Достичь взаимопонимания в решении проблемных вопросов будет легче субботнего вечера. Не желательно отправляться в путь. Проблемы с транспортом и плохое качество связи могут испортить ваше путешествие. Ракам, Львам, Козерогам и Водолеям будет больше везти в выходные".

Овен

Средств хватает. Пригласите семью провести выходные в парке развлечений. Можно заниматься имущественным обменом. Пополните свою коллекцию.

Телец

Не верьте обещаниям или рекламным роликам. Вы можете избавиться значительной суммы из-за желания сэкономить на выгодном предложении.

Близнецы

В вашем распоряжении будет достаточная сумма. И вы не сможете воспользоваться заработанными деньгами по своему усмотрению. Понадобятся средства на непредвиденные расходы.

Рак

Затруднения не будет ощущаться. Однако деньги будут тратиться беспорядочно. Чаще советуйтесь с близкими перед осуществлением какой-то покупки.

Лев

Вам придется использовать свое умение обходиться малым. Улучшение материального положения не предвидится.

Дева

Небольшой доход существенно не улучшит вашего финансового положения. Хозяйничайте экономно. Не одалживайте людям деньги.

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Весы

Покупайте только необходимое. В вашем кармане не будет лишних денег. Прибыль возможна за счет находок или подарков.

Скорпион

Вы не будете чувствовать финансовых проблем. Даже в случае недостатка средств удастся реализовать задуманное. Вам будут идти навстречу окружающие.

Стрелец

Хорошо пройдут процедуры обмена. Рассчитывайтесь за предоставленные вам услуги бартером. В целом ситуация с деньгами остается непростой.

Козерог

На первоочередные расходы денег хватает. Избытка средств не будет. Не подвергайте себя на штрафные санкции.

Водолей

Если хотите, можете поработать и в выходные. Вам хорошо заплатят за работу. Не делайте в эти дни предоплату за услуги или товар. Деньги пропадут.

Рыбы

Финансовые дела понемногу налаживаться. Вскоре ожидается прибыль. Но в эти выходные еще будет ощущаться некоторая ограниченность в средствах.

Астролог рассказала, кого ждут высокие заработки и невиданный успех.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
04
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