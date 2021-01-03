Гороскоп на 4-10 января: какие чудеса будут случаться в Рождественскую ночь

Вдруг поймете, кого любите, а кто в вашей жизни случайный гость. Фото: pixabay.com

Хорошо все спланируйте, прежде чем начнете браться за дела. Неделя с 4 по 10 января требует организованности. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Многим не хватит мудрости и терпения, - говорит астрологиня. - Творческие люди будут переживать кризис. Ухудшается память и способность четко формулировать свое мнение. Даже давние компаньоны теперь плохо будут понимать друг друга. Выигрывает тот, кто будет меньше волноваться и с холодной головой будет браться за дела. Не отказывайтесь от приглашения на свидание. Чудеса будут случаться в Рождественскую ночь. Вдруг поймете, кого любите, а кто в вашей жизни случайный гость".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Ежедневные расходы увеличиваются. Избегаете имущественных споров. Рассчитывайте на деньги, которые есть в кармане. Новые заработки заставят себя ждать. Не ищите романтических приключений. Знакомства быстро разочаруют.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Трудно будет угадать, о чем думают коллеги и друзья. Ваши планы не будут совпадать, поэтому могут вспыхивать конфликты. Со среды все сложится к лучшему.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Покупайте продукты заранее, чтобы не тратить время в очередях. Удачными окажутся последние дни недели. Вашу работу оценят по достоинству. Не ссорьтесь с родными через чрезмерную заботу о них.

Рак (22 июня - 22 июля)

Усидеть на месте не удастся. Но это улучшит ваши финансовые дела. Не переживайте из-за накладки и изменения в планах, так как только испортите себе праздничное настроение.

Лев (23 июля - 23 августа)

Будете довольны всем, что происходит вокруг. Наступает момент истины. Вас ждет признание среди коллег и конкурентов. Заявляйте о себе, добивайтесь того, чего давно хотели. Понемногу выходите из кризиса.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Справиться со всеми расходами будет непросто. На помощь придет умение экономить. Доверьтесь судьбе, не делайте сопротивление событиям, которые пройдут в вашем окружении. Результат вас приятно удивит. Вокруг станет больше доброжелательных знакомых.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Ваши мечты начинают сбываться. Участвуйте в играх и развлечениях. Позвольте себе вспомнить беззаботное детство и насладиться праздником сполна. Размер заработков уменьшается, а расходы увеличиваются.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вряд ли что-то помешает вам хорошо повеселиться. Жизнь будет бурлить и это будет вдохновлять к действиям. Создавайте оптимистический настрой вокруг себя. Вкладывайте средства в подарки и обновления интерьера жилья. Денег хватает.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Все внимание будет сосредоточено на домашних делах. Придется на время свернуть коммерческую деятельность. Сдвинуть что-то лучше сейчас будет трудно. Придется заботиться о родственниках, помочь родителям.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Появится ощущение покоя и надежности. Откройте свое сердце, другими глазами посмотрите на все, что происходит вокруг. То, что сейчас к вам приходит, это подарки судьбы, на которые вы заслуживаете. Заработки растут.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Успех будет преследовать. Наслаждайтесь тем, что имеете. Порадуйте себя подарками. Удачными будут покупки одежды и обуви. У вас будут влюбляться друзья и знакомые. Не позволяйте, чтобы случайная связь испортила вашу жизнь.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Окружайте себя людьми надежными и компетентными. Ощутите защиту и спокойствие. Помощники помогут вам легко решить все вопросы. В коллективе достигнете больше, чем в одиночку. Имейте достаточно денег в кармане. Безналичная форма расчета может подвести.

Астрологиня назвала тех, кто разбогатеет этого года.