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вторник, 04 января 2022 07:00

Гороскоп на 4 января: астролог назвала знаки, которым будет везти на каждом шагу

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Гороскоп на 4 января: астролог назвала знаки, которым будет везти на каждом шагу
Не отказывайте ближнему в поддержке. Фото: pixabay.com

4 января расширяйте круг знакомых. К вам хорошо отнесутся в новой компании. Общение окажется плодотворным и интересным. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Утром день будет складываться тяжело, – говорит астролог. – Эгоизм и агрессивность будут управлять людьми. Остерегайтесь проявлений этих черт в своем окружении. Не провоцируйте злых и ненавистных. Чаще будет встречаться безответственность. Поэтому важные свидания и переговоры следует планировать на вечер. После обеда ситуация в корне изменится. Легко придут к согласию бизнес-партнеры. Не отказывайте ближнему в поддержке. На каждом шагу будет везти Девам, Весам, Стрельцам и Козерогам"

Овен

Переплата за покупку не гарантирует высокого качества. Не бросайте деньги на ветер. Не давайте людям в использование свои вещи. Они могут быть испорчены.

Телец

Работа будет идти вяло. Проблемы будут возникать из-за необязательности партнеров. Объедините вокруг себя надежную команду.

Близнецы

Сверхурочная работа не даст увеличения зарплаты. Говорить с руководством о повышении заработка не следует. Рассчитывайте на деньги, которые есть в кармане.

Рак

Постоянно будет ощущаться нехватка средств, хотя заработки возрастут. Не ходите без надобности в магазине. Избежите непредвиденных издержек.

Лев

Найдите способ рассчитаться с долгами. Покупать товары в рассрочку не следует.

Дева

Средств будет хватать на все необходимое. На выигрыши и премии не стоит рассчитывать. Дополнительный доход не предусматривается.

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Весы

Удержите деньги. Не совершайте больших покупок. Отправляться в поездку не время. Она обойдется слишком дорого.

Скорпион

Утром финансовые операции пройдут неудачно. Отложите их на вечер. Не гонитесь за сверхприбылями. Отложите часть денег на нужды детей.

Стрелец

Не позволяйте себя обмануть. Делать большие денежные переводы и платить залог не время. Перечисляйте деньги на рынке.

Козерог

Поступление доходов нужно немного подождать. В затруднении полагайтесь на друзей. Они могут оказать материальную поддержку.

Водолей

Проживите этот день экономно. Не берите у банка деньги под залог имущества. Повернуть их вовремя не сможете.

Рыбы

Неудачи будут сопровождать вас в первой половине дня. Не допускайте финансового риска. Следите за кошельком.

Астролог ошеломила прогнозом на Рождественскую неделю и назвала ее самой удивительной.

Автор: Gazeta.ua
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